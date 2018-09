Det er O-dag i Danmark. O for Obama. Vi er taget med fire vidt forskellige mennesker på vej mod deres møde med en superstjerne. Den ene har betalt 17.500 kroner for at komme tæt på eks-præsidenten. En anden er udvalgt til den ære. En tredje kender de mindste detaljer og skal sørge for, at intet går galt. Og endelig er der ham, der starter dagen på gaden, og han har en høne at plukke med Obama, hvis han kommer i nærheden af ham.