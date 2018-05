Hidsig bilist forfulgte far til konfirmationsfest: - Jeg smadrer dig! Hvorfor fanden kører du så langsomt?

- Da jeg kører frem, og drejer til venstre, forsøger den bagved holdende bil at overhale mig indenom på højre side. Jeg bremser kraftigt op, for ellers var vi kørt sammen, fortæller den 45-årige familiefar.

Kort tid forinden var konfirmandens far med en ven kørt til Randers centrum for at afhente den mad, de 35 gæster skulle spise. Bilen er godt fyldt op. Da de holder for enden af Østergade, og skal svinge til venstre, op mod rundkørslen, kommer en utålmodig bilist kørende bagfra.

Randers: Det, der skulle have været en festlig fredag med konfirmationsfest, og alt hvad der hører til, blev for en familie i Randers en noget anden oplevelse.

Vejvrede kan komme til udtryk på flere forskellige måder, eksempelvis som tilråb, tegn, fagter eller decideret vold. I en undersøgelse fra 2017 fra Transport DTU og Rådet for Sikker Trafik siger 35% af danskerne, at de inden for det sidste år har været udsat for vejvrede i trafikken. I 2008 var tallet 24%. Andre tal fra undersøgelsen: Jeg har fået "fingeren" af en medtrafikant: 21% (2008: 16%) Jeg er blevet truet af en medtrafikant: 7% (2008: 3%) Jeg er blevet slået af en medtrafikant: 1% (2008: 0%) Det viser undersøgelsen også: Bilister er oftere involveret i vejvrede end cyklister. Mænd er oftere involveret i vejvrede end kvinder - men forskellen er blevet mindre i de senere år. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Det bliver dog ved truslerne, og da han er på vej tilbage til sin bil, følger faren efter for at tage et billede af nummerpladen. Den arrige mand sætter bilen i bakgear og gasser op. Konfirmandens far når akkurat at flytte sig, så han kun bliver ramt af bilens sidespejl, inden den mørke Audi ræser væk fra stedet.

- Han virker ekstremt aggressiv, og har et stikkende blik. Han råber, at han vil smadre mig nu og her, fortæller faren.

Fisken fra kagen

Inde til festen, der knapt nåede at begynde, inden den blev spoleret, forsøger familien og gæsterne at finde hoved og hale i, hvad der er foregået. Ingen forstår, at sådan noget kan opstå ud af ingenting.

- Det lagde helt klart en dæmper på stemningen, og der gik da et par timer med at snakke episoden igennem. Maden var smadret helt sammen, så vi skulle også bruge tid på at hive fisken op af kagen og den slags, siger faren.

Han fortæller, at det trods alt endte med at blive en god fest, til trods for at udgangspunktet var særdeles dårligt. Men oplevelsen har alligevel sat nogle spor, ikke mindst hos konfirmandens 8-årige lillesøster.

- Om aftenen, da hun skal puttes, spørger hun mig, om manden kommer tilbage. Det er sådan set dråben, for det giver en utryghed, der også smitter af på mig.

- Det er voldsomt grænseoverskridende adfærd. Vi har vel alle oplevet, at få fingeren i trafikken. Det kan man sagtens ryste af sig. Men at et individ ikke har mere situationsfornemmelse, og ikke kan bremse sig selv i sådan en situation, det siger lidt om, hvad det er for nogle kræfter, der er på spil, siger faren.

Østjyllands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse af episoden, og at vidner er blevet afhørt. Ud fra de oplysninger, de har fået, mener de i øvrigt sagtens selv at kunne finde frem til manden.

- Vi formoder, at det er et spørgsmål om tid, før vi selv kan få en snak med ham, siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Faderens fulde navn og adresse er kendt af redaktionen.