Det bliver kun med Socialdemokratiet ved roret, at der bliver ændret ved tilbagetrækning og pensionsalderen.

Det fortæller Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, til de fremmødte i forsamlingshuset i Ejby 1. maj.

- Hvis man synes, at tilbagetrækning er væsentlig, er man nødt til at stemme på Socialdemokratiet. Hvis vi ikke får stemmer nok, får vi heller ikke styrke til at ændre på tilbagetrækning, siger han.

- Det hjælper ikke noget at stemme i nærheden og omegnen af Socialdemokratiet. Kun ved at stemme på Socialdemokratiet får man ændret på tilbagetrækning og pensionsalderen.

Pensionsdebatten har raset siden januar, da Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lancerede sit bud. Og flere iagttagere spår, at pension bliver et meget vigtigt emne i den kommende valgkamp.

Her lød det, at udspillet skal give danskerne en "rettighed" til tidligere tilbagetrækning.

Mette Frederiksens udspil har mødt hård modstand og er af statsministeren blevet kaldt "det største bluff i dansk politik i flere generationer".

Siden har Lars Løkke Rasmussen selv luftet pensionstanker, og regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre forhandler om seniorførtidspension.