Men nu tyder alt på, at der er hjælp på vej. Et bredt flertal i Folketinget forhandler i disse dage om en støttepakke til landbruget på mindst 700 millioner kroner. Det afslører et hemmeligt regeringsdokument, som avisen Danmark har læst. Dokumentet blev behandlet i regeringens økonomiudvalg onsdag.

Årets usædvanligt varme og tørre sommer har haft store økonomiske konsekvenser for især landets svine- og kvægproducenter. Interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer estimerer, at tørken kommer til at koste landbruget 6,4 milliarder kroner med det resultat, at mange landmænd bliver presset på likviditeten.

I det interne regeringsdokument står der, at den foreslåede hjælpepakke til landbruget vil kræve en finansiering på 711 millioner kroner fra staten.Statens udgifter fordeler sig på: 425 millioner kroner i tabt indtægt for jordskat. 65,5 millioner kroner til en driftsbevilling til kødkontrollen. 204 millioner kroner i manglende produktionsafgifter. 10 millioner kroner til administration.

S vil lave større hjælpepakke

De mere end 700 millioner kroner skal ifølge udspillet gå til, at landmændene får tilbageført deres indbetalte jordskat for 2018, at animalske producenter fritages for produktionsafgifter for over 200 millioner kroner i 2018, og at betalingen for kødkontrol i 2018 lempes. Dertil kommer administrationsomkostninger.

Ifølge det foreløbige udspil vil lempelserne medføre en gevinst for landbruget på omkring 1,25 milliarder kroner. Men regeringsdokumentet er et øjebliksbillede på forhandlingerne mellem regeringen og Socialdemokratiet, og det er derfor ikke sikkert, at en eventuel hjælpepakke vil indeholde de nævnte tiltag. Derudover skal det også undersøges, om hjælpepakken kommer i konflikt med EU's statsstøtteregler.

Det interne dokument afslører desuden, at Socialdemokratiet ønsker en endnu større hjælpepakke til landbruget end det, parterne er blevet enige om indtil videre. I papirerne står der, at Socialdemokratiet efterfølgende har foreslået yderligere tiltag, som vil hæve "de samlede udgifter og dermed finansieringsbehovet væsentligt i forhold til den forståelse, der blev opnået på mødet".