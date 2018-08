Hemmeligt dokument afslører: Sådan overvejer regeringen at give tørkestøtte

Regeringen står lige over for at skulle beslutte, om landbruget skal have økonomisk krisehjælp efter en tørkeramt høst. Det viser internet dokument, som avisen Danmark er i besiddelse af.

Krisehjælp: Miljø og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har kaldt sommerens hedebølge en "naturkatastrofe, som har ramt landbruget bredt". Landbruget selv har fremlagt tal, der forudser, at erhvervet kommer til at miste 6,4 milliarder på grund af tørken. Og mens lande omkring Danmark - Sverige, Polen, Estland og Letland bl.a. - allerede har vedtagende omfattende, økonomiske hjælpepakker til deres landmænd, er den danske regering splittet i spørgsmål om, hvad der skal gøres.

Avisen Danmark er i besiddelse af et internt regeringsdokument forfattet af embedsmænd i Skatteministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Finansministeriet, som har cirkuleret i begge de to centrale regeringsorganer, koordinationsudvalget og økonomiudvalget. Det 35 sider lange notat beskriver de muligheder for økonomisk krisehjælp, som regeringen internt kæmper om at blive enig om.

Landbrug & Fødevare har offentligt slået på tromme for, at de skal slippe for at betale de såkaldte jordskatter, som årligt bringer en lille halv milliard i kommunernes kasser, efter de først var mere beskedne og blot talte om en udskydelse af jordskatten.

Og netop de to scenarier er grundigt beskrevet i notatet, der også viser, at regeringen skal skynde sig at træffe en beslutning og skaffe sig et flertal i Folketinget, hvis det skal kunne blive til noget: It-systemerne vil nemlig ikke være i stand til at håndtere en ændring i skatterne for landbruget, hvis kommunerne ikke får besked senest 27. august.

En anden udfordring er, at cirka en tredjedel af den danske landbrugsjord er ejet af bønder, der forpagter jorden ud til en anden part. Og skattefordelen vil gå til ejere og ikke den forpagtende landmand, der rent faktisk dyrker jorden.

Der er også risiko for, at EU vurderer det som ulovlig statsstøtte, så det kan ende som en ren begmand for landbruget, når de skal betale tilbage med renter.