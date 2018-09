DF har vildvej ved at følge Storbritannien ud i Brexit, mener EU-parlamentariker, Morten Helveg Petersen (R).

Brexit fører Storbritannien ud i kaos, når landet efter planen i marts 2019 siger farvel til fællesskabet i EU. Derfor skal Danmark ikke følge efter med en folkeafstemning, som Dansk Folkeparti foreslår.

Det siger De Radikales EU-parlamentariker, Morten Helveg Petersen, ved partiets landsmøde på Hotel Nyborg Strand. Her kæmper han med Karen Melchior om at blive valgt som spidskandidat ved valget til EU-Parlamentet.

- Brexit er det rene kaos. Kære Dansk Folkeparti. Jeres seneste populistiske påhit - en folkeafstemning om briternes exit fra EU, som ingen endnu kender, er det rene, skinbarlige vrøvl, siger Morten Helveg Petersen.

- Tillad mig at spørge hr. Kristian Thulesen Dahl: Hvordan synes du selv, det går i London og omegn? Synes du ikke, at Brexit kører som smurt i Lurpak? Det er det rene, skære vrøvl.

Den britiske regering står splittet efter sit udspil, som fik udenrigsminister Boris Johnson og EU-minister David Davis til at forlade premierminister Theresa May.

Danmark har ingen som helst interesse i at følge briterne ud af EU, mener Morten Helveg Petersen.

Vi bør langt hellere følge den fransk præsident, Emmanuel Macron, som for nylig var på statsbesøg i Danmark - blandt andet for at studere den danske model på arbejdsmarkedet, mener Morten Helveg Petersen.

- Det er bedst for Danmark, at (statsminister) Lars Løkke Rasmussen tilbringer så meget tid som muligt med Macron, siger han.

- Det er den eneste mulighed for, at det tidligere Europa-begejstrede Venstre finder tilbage til arven fra Henning Christophersen og Uffe Ellemann-Jensen.

Hvert sekund Lars Løkke er sammen med Macron, er han ikke sammen med Thulesen Dahl, påpeger Morten Helveg Petersen til forsamlingens klapsalver.