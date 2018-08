Antallet af demente stiger markante. Det samme gør antallet af voldstilfælde i plejesektoren. Ansatte slår alarm for at få hjælp til at håndtere voldelige demente.

For Heidi Møller Madsen eskalerede situationen under et helt almindeligt rutinebesøg hos en dement, fordi hun havde glemt at tage den rigtige jakke på.

Heidi Møller Madsen er en del af en trist statistik, der viser, at hver tredje ansat i ældreplejen er udsat for vold og trusler om vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en opgørelse, som fagforeningen FOA har foretaget blandt social- og sundhedspersonale i hjemmeplejen og på plejehjem. Overgrebene mod personalet kan have karakter af alt fra bid, niv, og spyt til fysiske slag eller trusler om vold.

I dag og de kommende dage sætter avisen Danmark fokus på ansatte i ældreplejen, der arbejder med demente borgere. En undersøgelse foretaget blandt medlemmerne af FOA viser, at hvert tredje medlem er udsat for vold og trusler fra demente mindst én gang om måneden. Undersøgelsen viser desuden, at den rette tid til at varetage arbejdsopgaverne med de demente kan være med til at reducere voldsepisoderne.Avisen har talt med Heidi Møller Madsen, der er social- og sundhedsassistent i Varde Kommune. Hun har flere gange været udsat for hændelser med trusler og vold på arbejdspladsen. Avisen har desuden besøgt Fynsgade Plejecenter i Grindsted. Her har man haft succes med en række tiltag, der skal være med til at sætte fokus på forebyggelsen af voldsepisoderne, så de i fremtiden bedre kan undgås. Og så kan du møde Emilie Jacobsen fra Ribe. Hun og familien måtte flytte fra hus og hjem, fordi de ikke turde bo sammen med deres voldelige far, som ikke ville på plejehjem.

Normalt havde plejepersonalet altid deres genkendelige grønne jakker med Sønderborg Kommune-logoet på, når de skulle besøge den demente mand. Men denne lune forårsdag for halvandet år siden havde Heidi Møller Madsen ikke taget den på. Det skulle hun have gjort. I hvert fald hvis hun skulle have undgået, hvad der efterfølgende kom til at ske. Den manglende jakke var nemlig nok til, at den demente borger så rødt og tog et baseballbat frem, som han truede den chokerede hjemmeplejer med.

Her skulle hun ud at kontrollere, om den ældre mand havde spist sin aftensmad, sådan som hun havde gjort så mange gange før.

- Hvis du kommer her igen uden jakken på, slår jeg dig. Og jeg kan slå hårdt, lød meldingen fra den demente borger, da den 33-årige plejer kom for at tilse ham på sin runde i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune.

I en undersøgelse, som FOA har foretaget, er i alt 2165 erhvervsaktive social- og sundhedsansatte i hjemmeplejen og på plejehjem blevet stillet spørgsmål som: "Hvor ofte er du i det arbejde udsat for vold, f.eks. slag, niv, riv, spyt fra en borger med demens?" og "hos hvor stor en del af de demente borgere er der afsat tilstrækkelig tid til at læse dine opgaver?" 831 fra hjemmeplejen deltog, mens antallet fra plejehjem lå på 1334.

Hos Videnscenter for Demens forudser man, at antallet af demente i Danmark vil stige med cirka 72 procent fra 2017 til 2040.

- Vi kan konstatere, at antallet af demente er voldsomt stigende. Det er fuldstændig uholdbart. Vi ser et rekrutteringsproblem, og vi vil også gerne have medarbejdere, der har lyst til at blive i faget. Men det kræver, at de har nogle ordentlige betingelser at arbejde under. Det er en kæmpe udfordring, siger Charlotte Bredal.

Arbejdsmiljøkonsulent hos FOA, Charlotte Bredal, oplyser, at antallet af plejere, der er udsat for vold og trusler fra demente, er stigende.

Tid kan være en løsning

Det er langt fra første gang, Heidi Møller Madsen har oplevet vold og trusler på arbejdspladsen.

På specialafdelingen for demente blev der dagligt kastet med stole, og Heidi Møller Madsen blev ofte slået. I hjemmeplejen kunne det for eksempel ske, når hun skulle hjælpe tøjet af de ældre, eller de skulle i bad. Ofte havde hun ikke tid til at forklare dem, hvad der skulle ske. Det kunne gøre dem urolige, og så var det, de slog ud. Derfor blev der tit udfyldt papirer med voldsepisoder fra alle medarbejderne. Hvad der skete med indberetningerne efterfølgende, er hun ikke klar over.

- Man pakker bare truslen væk. Til sidst er man ligeglad. Jeg tror, at det er en tilstand i vores fag, at man lærer at lægge låg på sine egne følelser, siger Heidi Møller Madsen, der efter et halvt år på specialafdelingen var hærdet.

Hun kan ikke se, hvordan den ubehagelige episode med den ældre mand i Sønderborg kunne være undgået. Den ene dag kunne han være rolig og venlig og den næste meget aggressiv. Men hun er sikker på, at mange hændelser med vold og trusler kan forebygges, hvis der var mere tid til psykisk omsorg af de ældre.

- Jeg havde en meget dement borger, som vi som regel var to inde hos, for når vi begyndte at tage tøjet af hende, blev hun urolig, ligesom et spædbarn gør. Det er ubehageligt at få sit tøj taget af. Men når der var den ekstra kollega med inde, kunne kollegaen nusse hende på ryggen og have øjenkontakt med hende. Det skaber mere ro, end hvis jeg bare var gået alene derind og taget tøjet af hende, siger Heidi Møller Madsen, der i dag arbejder i Lunde Hjemmepleje i Varde.

Netop ideen med at være to plejere inde hos en borger er et ønskescenarie for Heidi Møller Madsen. Undersøgelsen fra FOA viser også, at alenearbejde øger risikoen for vold markant. Blandt ansatte i ældreplejen, der flere gange om dagen er alene med udadreagerende demente, er 26 procent dagligt udsat for vold. For plejere, der sjældent eller aldrig er alene med udadreagerende demente, er to procent dagligt udsat for vold.

- Selvom de demente ikke kommunikerer, kan de mærke din sindsstemning. De kan mærke, at vi er stressede, siger Heidi Møller Madsen.