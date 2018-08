Heftige energi-diskussioner i Vest- og Sønderjylland.

2. Kabelbegrænsning

Ud over at jordkabler er en betragteligt dyrere løsning end luftbårne kabler, har vurderingen hidtil været, at det ikke er teknisk muligt at transportere strømmen over så lang afstand via nedgravede kabler.

Flere steder i landet transpores strøm rent faktisk gennem nedgravede kabler, men det drejer sig om mindre strømmængder og over kortere strækninger, hvilket konkret vil sige under 14 kilometer. De fleste er under 10 kilometer i længde.

På forsøgsbasis i Italien og Japan er det lykkedes problemfrit at transportere højspænding via jordkabler på strækninger op til 40 kilometer. Det drejer sig vel at mærke om strøm fra centrale kraftværker og gælder ikke pr. automatik i et komplekst elsystem som det danske.