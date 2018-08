Havbunden er hvid og død som et liglagen

Allerede i sidste iltningsrapport så det skidt ud i området. Og stormen har altså ikke formået at blande vandmasserne, så der er kommet ilt til de nederste vandlag.

Han sidder netop nu og samler de sidste resultater ind fra de sidste to ugers prøvetagninger i de danske fjorde og bælter. I samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet skal det munde ud i en såkaldt iltningsrapport. Allerede inden granskningen af de seneste målinger er færdig, er der dog grund til bekymring flere steder.

- Det er en alvorlig situation, når der ikke er noget ilt tilbage. Ilt er forudsætningen for liv, siger Harley Bundgaard Madsen, der er kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for prøvetagning i de danske farvande.

Ilt: Over overfladen stortrives lystsejlerne i Det Sydfynske Ø-hav og i det sydlige Lillebælt. Under overfladen er det en helt anden sag. Flere steder er al ilt væk på havbunden. Alt liv er væk, og bunden ligger tilbage - hvid af svovlbakterier. Liglagen kaldes det.

Liv ll tager prøver i de danske fjorde og bælter. De har vist alvorlig iltsvind i det sydfynske, mens der ikke er problemer her i Lillebælt. Foto: Peter Leth-Larsen

Bedring i Limfjorden

Det er til gengæld lykkedes i Limfjorden, viser Harley Bundgaard Madsens foreløbige overblik over de seneste målinger. Iltsvindet var ellers ankommet tidligt til Limfjorden på grund af varmen og det stille vejr.

- Stormen for nyligt har forbedre forholdene i Limfjorden. Vi har ikke mere kraftigt iltsvind i Limfjorden. I hvert fald ikke på de positioner, hvor vi måler, siger kontorchefen og tilføjer, at der dog stadig lokalt kan være kraftigt iltsvind.

Mariager Fjord er også et af de steder, hvor ilten hurtigt forsvinder. Også her tyder det på, at iltsituationen er blevet en lille smule bedre.

- Der er dog stadig to måle-positioner i den indre del af fjorden, hvor der er kraftigt iltsvind. Det vil sige under to miligram pr. liter, siger Harley Bundgaard Madsen.

Der er ikke kraftig iltsvind i havene omkring Sjælland og Lolland Falster. Der er lidt modrat iltsvind omkring Lolland.