Hastighederne på vejene falder over hele landet

Mange bilister kører for stærkt, når de kører bil. Til gengæld bevæger den samlede vognpark sig langsommere rundt på vejene, end den gjorde for bare få år siden.

Særligt på landeveje og i de store byer er bilisternes gennemsnitshastigheder faldet i perioden 2013 til 2017, viser tal fra Vejdirektoratet.

På de jyske landeveje lå gennemsnitshastigheden på 83,5 kilometer i timen i 2017.

Og selv om det er på den forkerte side af hastighedsgrænsen, er det stadig en del lavere end de 86 kilometer i timen, som blev registreret i 2013.

Samme positive tendens viser sig i byerne og på motorvejene uden for København, hvor hastighedsgrænsen er 110.

Kasper Rosentand, som er afdelingsleder for trafikstatistikafdelingen i Vejdirektoratet, glæder sig over, at det blandt andet er lykkes at tage toppen af de helt høje hastigheder.

- Tallene tyder på, at fartsynderne - dem vi kalder hurtigløberne, som normalt er de bilister, der er sværest at påvirke - også har sænket farten. Det er en positiv udvikling, selv om der bestemt stadig er plads til forbedring, siger han.

Ifølge Vejdirektoratets undersøgelse er procentdelen af trafikanter, der kører mere end 10 kilometer for stærkt på landevejene faldet med 25 procent.

Trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet kalder det en glædelig udvikling.

- Der er en klar sammenhæng imellem fart og ulykker. Så på den måde er det helt klart en positiv udvikling, som vil bringe os tættere mod den nationale målsætning om maksimalt 120 dræbte i trafikken om året, siger han.

Men tallene vidner også om, at mange stadig kører alt for stærkt, siger Harry Lahrmann.

- Vi har stadig et stort hastighedsproblem på vores veje, når 25 procent ifølge Vejdirektoratets tal overskrider hastighedsgrænsen med mere end 10 kilometer i timen, siger han.

Trængselsproblemer er en af de faktorer, der er med til at lægge en dæmper på farten, vurderer Kasper Rosentand.

Men både han og Harry Lahrmann nævner også politiets fotovogne som vigtig årsag.

I 2015 gik politiet fra at have 25 fotovogne til at have 100 fotovogne.