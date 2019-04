Hans Engell: Godt nyt for Paludan er skidt nyt for Løkke

Godt nyt for Paludan er skidt nyt for Løkke.

Det mener i hvert fald Hans Engell, der er politisk kommentator.

- Risikoen for stemmespild i blå blok er meget stor, når der er så mange små partier. Vi har Klaus Riskær Pedersen (Klaus Riskærs parti, red.), Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og nu Paludan.

- Så vi risikerer meget let et stemmespild i blå blok på fem til syv mandater. Og eftersom de sidste to valg er blevet afgjort på ét mandat, så kan det blive meget afgørende for Lars Løkke, siger Hans Engell.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har lørdag morgen oplyst, at Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, klokken 7.30 har opnået 20.981 vælgererklæringer.

Dermed er partiet berettiget til at stille op til det kommende folketingsvalg, såfremt ministeriet finder mindst de lovpligtige 20.109 af partiets vælgererklæringer gyldige.

Partiet mangler dog ifølge ministeriet at anmelde sig som opstillingsberettiget, hvis det ønsker at være på stemmesedlen.