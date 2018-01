Han er hele Danmarks lune Larsen, og han er stadig helt sin egen

Det er ikke så usædvanligt, at en 72-årig mand får prostatakræft og må sygemelde sig i en periode. Men hedder manden derimod Larsen og må aflyse sin vinterturné, går der et sug gennem hele befolkningen. Hele Danmark er på en sær måde hans nærmeste familie. Gamle, unge og dem midt imellem er berørte. Hvorfor rammer Larsens enkle sange så bredt? Hvorfor er han en af de mest samlende figurer i Danmark - i konkurrence med dronning Margrethe?

Odense er et meget godt sted at finde en forklaring. Kim Melius Flyvholm Larsen har været odenseaner siden 1994, hvor han bor sammen med Liselotte Kløvborg Larsen midt i det gamle H.C. Andersen-kvarter. Og her finder vi også nogle af den 72-årige troubadours foretrukne vandingssteder. Det er ved en plads belagt med brosten, at to af Kim Larsens tilholdssteder ligger side om side. En plads, der emmer af noget fra en svunden tid med små, pittoreske byhuse i næsten hver sin farve. Trafik er der ikke meget af, og om lørdagen fyldes pladsen med boder og vogne fyldt med friske, fynske grøntsager, ost og fisk blandt meget andet. Kim Larsen siges selv at bo i nærheden, og det passer egentlig meget godt for en mand, der til tider virker som en, der helst vil holde fast i gamle dyder. Restaurant Grønttorvet har ligget her på pladsen siden 1761 og er et af den slags klassiske steder, hvor man sidder i baren og får sig en øl eller tager sig et stykke smørrebrød siddende ved et af bordene med grønternet dug. Kim Larsen kom her fast i mange år, fortæller stedets selvudnævnte blæksprutte Ole Skov, men siden rygeforbuddet trådte i kraft, har de ikke set noget til ham. Kim Larsen insisterer nemlig stadig på at ryge hvor og hvornår, han vil. - Han har altid haft sin egen mening om tingene, og dét kan jeg godt lide, fortæller Ole Skov. - Han sagde jo engang nej til at få Ridderkorset. Det, synes jeg, var fedt. Han har så mange nosser den mand, griner Ole Skov.

Det skal du vide om prostatakræft 1.



Cirka 4.577 mænd rammes hvert år af prostatakræft, og det er den mest udbredte kræftform blandt mænd. Lungekræft, der er den næst hyppigste form, rammer til sammenligning 2.404 mænd om året.



2.



Prostatakræft rammer sjældent personer under 50 år og er mere almindeligt, jo ældre personen er. Cancer i prostata bliver ofte kaldt gammelmandskræft. Antallet af personer, der får stillet diagnosen, har været stigende gennem de seneste omtrent 70 år - og stigningen har været markant højere de seneste 20 år. Formentlig fordi det er blevet nemmere at stille diagnosen.



3.



Hvert år dør 1178 mænd af prostatakræft, og det tal har ligget stabilt gennem mange år. Men der er rigtigt mange mænd, som lever med prostatakræft og ender med at dø af noget helt andet. Overlevelsen efter diagnosen prostatakræft er væsentlig forbedret siden 1995.

Larsen er den største Over gaden ligger Lørups Vinstue, hvor Kim Larsen stadig er en hyppig gæst. Dog er det et stykke tid siden, de sidst har set noget til den folkekære sanger, fortæller daglig chef Thayaparan Santhirasegarram. - Da han ikke havde været forbi her i nogle uger, blev vi bekymrede. Vi er som en familie her med mange stamgæster, og det berører os dybt, at han er blevet syg, siger han. Thayaparan Santhirasegarram er selv en kæmpe fan af Kim Larsen og har været det "altid": - Han er jo bare en af de største. Om du er ung eller gammel - alle kender Kim Larsen. Man kan altid sætte sig ind i hans sange, alle kan relatere til et eller andet i teksterne. Og spørger du mig, kan man ikke finde en sanger som ham. Stemmen bliver også bare bedre og bedre, siger Thayaparan Santhirasegarram.

Gå til lægen hvis du oplever: Nogle af symptomerne er helt almindelige for ældre mænd og skyldes oftest en godartet forstørrelse af prostata. Kræftens Bekæmpelse anbefaler dog, at man bliver undersøgt, så lægen kan vurdere, om der er grund til at mistænke kræft i prostata.



1. Blod i urinen



2. Blod i sæden



3. Aftagende eller manglende sædmængde



4. Blærebetændelse



5. Vedvarende smerter



6. Rejsningsbesvær



7. Slap stråle samt hyppig og natlig vandladning



8. Besvær med at komme i gang med at tisse



9. Ukontrollerbar vandladningstrang

Liderlighed og ridderlighed Det kan forfatter Peter Rewers godt følge. Han har sammen med Jacob Damgaard Lund talt med høj og lav om Larsen og udgivet bogen "Solisten" på Gyldendal. - De let tilgængelige popsange er i hvert fald en forklaring på hans popularitet. De er godt skruet sammen, nemme at gå til og teksterne svæver et sted mellem ridderlighed og liderlighed, og det rammer bredt i den danske befolkning. Gavflaben, der også er belæst, siger Peter Rewers. Han var drevet af nysgerrighed, da han sammen med Jacob Damgaard Lund gik i gang med at interviewe folk, der kender Kim Larsen. - Jeg var ikke fan af Kim Larsen. Som barn af 1980'erne var det jo "Midt om Natten" og den slags, jeg voksede op med. Først til gymnasiefesterne stiftede jeg bekendtskab med Gasolin og Værsgo'-pladen, siger han. Men da han ville skrive om Larsen, blev det svært. - Vi fik jo aldrig manden selv i tale. Samtidig med, at han er enormt folkelig, er der en mystik om Kim Larsen. Hvis han ikke vil snakke, lukker han ganske effektivt af. Det var måske lidt naivt, men jeg blev overrasket over, hvor bevidst, han er om den figur, han er og vil være, siger Peter Rewers.

Fra den lille mands perspektiv Det er, som om folk i gaderne og stræderne føler, at de kender Larsen, mens dem, der gerne vil til bunds i fænomenet og skrive om det, ikke kender ham. Larsen medvirker ikke i de biografier, der bliver skrevet om ham, og han giver stort set ikke interview. Det bliver nysgerrigheden ikke mindre af, for mystikken efterlader et stort rum for fortolkning. Peter Rewers oplever, at Larsens enorme gennemslagskraft skyldes både musikken og personligheden. - Han er velhavende, men insisterer samtidigt på at være den jævne mand, der ikke er til falds for noget og ikke lader sig korrumpere. Han ser verden fra den lille mands perspektiv i sine tekster, og det kan danskerne godt lide, siger han. Der er også en stor genklang hos folket, når Larsen ikke går med noget, fordi det er nyt. Tværtimod hylder han håndværket og de klassiske dyder. - Der er tvivl om, at han holder på nogle værdier, som hører til tidligere tider, men jeg tror ikke, han vil kaldes nostalgiker. Har har en kækhed og en insisteren på en frisk kommentar. En fandenivoldsk Klods Hans-figur, siger Peter Rewers.

Man skal stå tidligt op Fandenivoldsk er et ord, Kim Larsens band Kjukken nok vil nikke genkendende til. I et interview med musikredaktør i Jysk Fynske Medier Simon Staun i fjor fortalte de fire bandmedlemmer blandt andet om, hvordan det er at arbejde sammen med en mand som Kim Larsen. Og om hvorfor han betyder det, han gør, for danskerne. - Man skal ikke tage fejl. En streng diæt bestående af lige dele knofedt og disciplin er - sammen med hans talent - en væsentlig årsag til Kims status. Han er altid i gang. Men det skyldes sikkert også, at han ikke opfatter størsteparten af sin metier som et arbejde. Hans energiniveau og ærgerrighed er yderst inspirerende og kræver samtidig, at alle mand er klar. Samtidig har han en mageløs intuition - om det skyldes 45 års rutine eller et velsignet talent, funderer jeg stadig over, udtalte trommeslager Jens Langhorn. For manager og guitarist Jørn Jeppesen er det både en ære og et privilegium at arbejde så tæt sammen en levende legende, fortalte han i samme interview: - Stemmen holder han ved lige ved at råbe lidt af os andre og ved at frekventere lokale værtshuse. Men ja, Kim er en arbejdshest og hans energiniveau er enormt selv nu i den lidt fremskredne alder. Så han er ikke kommet sovende til sin succes. Jeg kan nogenlunde følge trop, men indrømmet, man skal stå tidligt op. Det er fedt at være i selskab med så dygtig en mand og prøve at passe ens egen del bedst muligt i dét univers. Det er meget heldigt for sådan en som mig. Og så er Kim desuden helt usædvanligt godt selskab.