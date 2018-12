Gymnasierne frabeder sig fælles grundforløb

Danske Gymnasiers formand, Birgitte Vedersø, ser mange fornuftig ting i Danske Regioners udspil om fremtiden for ungdomsuddannelser.

Men hovedpunktet - et fælles halvt år med et grundforløb for alle ungdomsuddannelser - er hun skeptisk over for.

- Vi kan se meget ræson i, at give ungdomsuddannelser mulighed for at ligge i samme hus i de mere tyndt befolkede områder, hvor der ikke er så mange unge i omløb.

- Men vi er mere betænkelige over at lave en fælles grundforløb. Vi ved, at de unge efter 10 år i grundskolen har lyst til at specialerne sig og dele sig op efter faglige interesser.

- Det er vigtigt, at de studerende stadig har mulighed for det, siger formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

Danske Regioner foreslår ud over det fælles grundforløb, at erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser bliver samlet under samme tag.

Ud over at sikre, at færre unge får langt til deres uddannelse, er formålet ifølge regionerne at flere unge vælger en ungdomsuddannelse, der ikke er gymnasiet.

Ifølge Birgitte Vedersø er løsningen dog ikke at få flere unge til at fravælge gymnasiet.

- Jeg tror ikke man kan sige, at der går for mange i gymnasiet. Men der er et problem, og gymnasiet skal medvirke til, at flere får en erhvervsuddannelse.

- Vi ser, at de unge ikke - i hvert fald ikke i den grad politikerne ønsker - er klar til at vælge en profession for livet efter grundskolen. Så vi synes, der skal være en større mulighed for at tage en erhvervsuddannelse efter en gennemført eller delvis gennemført gymnasial uddannelse

- Så er man klar og motiveret. Og det skader ikke nogen at blive lidt klogere, inden man skal i gang med en krævende erhvervsuddannelse som eksempelvis elektriker, siger formanden.

Hele baggrunden for regionernes udspil er, at der vil være 25.000 færre unge i 2030. Det sætter alle uddannelsesinstitutioner under pres. Og man mærker det allerede hos gymnasierne.

- Elevtallet er allerede faldende. Og det vil vi mærke mere de kommende år.

- Skal vi sikre, at der er stadig er et uddannelsestilbud alle steder i landet, så skal der tænkes nye tanker, hvor gymnasiet arbejder mere sammen med erhvervsskolerne. Det støtter vi varmt op om, siger Birgitte Vedersø.