Gyldendal-direktør Riis forlader stilling efter 24 år

Litterær direktør på Gyldendal Johannes Riis har besluttet at fratræde sin stilling efter 24 år.

Han forsætter på Gyldendal som forlægger for sin forfatterportefølje.

Om sin afgang siger Johannes Riis:

- Alting har sin tid; det har været mit privilegium at være litterær direktør på Gyldendal i 24 år. Nu sættes der nye mål, og for at nå dem skal der nye og andre kræfter i spil.

- Jeg ønsker dem alverdens held og lykke og ser frem til at få mere tid til at arbejde med "mine" forfattere og deres manuskripter, forhåbentlig til gavn og glæde for både forfattere, Gyldendal og læserne, siger Johannes Riis i en pressemeddelelse.

Administrerende direktør Morten Hessedahl oplyser i pressemeddelelsen, at Gyldendal torsdag vil præsentere en ny organisation, der skal imødegå udfordringerne på et bogmarked i hastig forandring.

- Johannes har gennem alle årene været garant for, at der på Gyldendal har været udgivet bøger af høj litterær kvalitet, og samtidig har han på fornemste vis formået at forsvare et både bredt og nysgerrigt litteratursyn.

- Jeg vil gerne sige ham tak for en fantastisk indsats som litterær direktør for Gyldendal, siger Morten Hesseldahl.

I midten af august kostede et svigtende bogsalg Gyldendal dyrt, da forlaget havde et underskud på 45 millioner kroner i første halvår.

Den gang sagde Morten Hesseldahl, at Gyldendal ville gå i gang med at se på, hvordan forlaget kan komme på ret kurs igen.

Han ville ikke afvise, at der også kunne blive tale om at skære i antallet af medarbejdere.