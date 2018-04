Grøn vækst i Jylland: Vi ansætter folk igen

Virksomheder som Grundfos, Danfoss og Vestas er spændte på regeringens udspil, som ifølge energiminister Lars Chr. Lilleholt vil kunne gøre de grønne virksomheder endnu mere succesfulde. I forvejen går det ganske pænt, siger Grundfos' kommunikationsdirektør, Kim Nøhr Skibsted:

- Vi mærker, at efterspørgslen stiger, og vi ansætter folk igen, siger han.

Ifølge Skibsted er det helt rigtigt at gøre Danmark til et sted, hvor andre lande kan inspireres og se, at grønne investeringer virker.

- Danmark er et meget lille marked for os, men som eksportvirksomhed er det vigtig, at vi er et udstillingsvindue for resten af verden. Det hjælper os, når vi hiver kinesiske borgmestre til Bjerringbro, siger han.

Hos Danfoss i Nordborg går det allerede stærkt:

- Vi har rigtig god vækst i Danfoss danske forretning, og det har betydet, at vi gennem de de seneste år også ansat flere nye medarbejdere, siger koncernchef Kim Fausing (CEO).