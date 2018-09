Grøn energi for over 800 millioner kroner sendes i udbud

I dag åbner regeringen for det første teknologineutrale udbud af støtte til produktion af vedvarende energi.

Danmark er allerede godt på vej mod at blive selvforsynende med vedvarende strøm, og torsdag tages der endnu et skridt i retningen mod et endnu grønnere Danmark.

Det sker, når Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet åbner op for adgang til energistøtte for 842 millioner kroner.

Det forventes at tilfalde projekter med en samlet kapacitet på 140 megawatt.

Støtten udbetales til de producenter, der kan levere grøn strøm til den billigst mulige pris, og for første gang nogensinde er udbuddet teknologineutralt.

Tidligere øremærkede man bestemte puljer til enten vind- eller solenergi, men det er lavet om i et forsøg på at få mest muligt ud af støttekronerne.

Energiminister Lars Christian Lilleholt er spændt på, hvad den nye udbudsmetode betyder for priserne.

- Målet er, at vedvarende energi skal kunne klare sig på markedsvilkår. Der er vi ikke helt endnu.

- Jeg håber dog, at dette teknologineutrale udbud bliver en god generalprøve, som kan give et praj om, hvor langt vi er fra målet, inden vi søsætter de endnu større udbud, som Folketinget har besluttet med energiaftalen, siger han.

Fristen for at ansøge om midler fra dette års pulje udløber 26. november, og resultatet af udbuddet forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af december.

Det er planen, at der skal afholdes årlige udbud af støtte til vedvarende energi frem til 2024.