Grenov forventer at vende tilbage som KD-formand

Kristendemokraterne har foretaget et formandsskifte under valgkampen, og der var ikke andet at gøre.

Det siger Stig Grenov, som tager orlov fra sin formandspost hos Kristendemokraterne i en måned på grund af symptomer på stress.

- Flere års dobbeltarbejde som formand og som skolelærer har sat sine spor, siger han på et pressemøde mandag.

- Ingen beklager mere end jeg, at jeg må træffe denne beslutning på det her ubelejlige tidspunkt, siger han.

Han erstattes af Isabella Arendt, som søndag fandt ud af, at hun skal være landsformand den næste måned. Hidtil har Arendt været næstformand i partiet.

Efter planen vender Grenov tilbage som formand om en måned, siger han. Men orloven kan forlænges, hvis der er behov for det, tilføjer han.

Det er ikke første gang, at Arendt i valgkampen har varetaget Grenovs opgaver, herunder de landsdækkende debatter.

Det skete allerede på valgudskrivelsesdagen tirsdag i sidste uge. Her måtte Grenov melde afbud til en partilederdebat på TV2, da han fik et mindre ildebefindende efter en partilederdebat hos DR kort forinden.

Derfor trådte Arendt til på TV2, og det gjorde hun på sin 26-års fødselsdag.

- Det er en beslutning, der kommer med lidt kort varsel. Vi skal ikke gøre det til en vane, siger Arendt til beslutningen om formandsskiftet den kommende måned.

Grenov afviser, at han internt i partiet er blevet opfordret til at træde tilbage. Grenov har ikke været til læge og fået en stressdiagnose, tilføjer han. Han konstaterer, at erfaringerne fra DR-debatten ikke var en enlig svale.

Kristendemokraterne er ikke blevet valgt til Folketinget siden valget i 2001. Her fik partiet fire mandater.

Allerede inden valgkampen meldte Kristendemokraterne ud, at partiet ønskede at droppe Grenov til partilederdebatter på tv til fordel for Kristian Andersen fra Tarm i Vestjylland. Den manøvre sagde både DR og TV2 nej til.

Partiet satser via Kristian Andersen på et kredsmandat i det vestjyske i stedet for at komme op over spærregrænsen som parti på landsplan. Derfor ønskede KD Kristian Andersen synlig på landsdækkende tv.

Nu er det udstillingsvindue sendt videre til Arendt. Hun er spidskandidat for KD i Østjyllands Storkreds.

Der skal fokuseres på "det gode liv, børn, klima og samfundets udsatte" i valgkampen, siger hun.

- Det kommer til at være mit fokus at sikre, at KD kommer tilbage i Folketinget. Det tror vi på, at vi kan, siger Arendt.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står partiet til 1,2 procent af stemmerne.