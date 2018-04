Grand National - ti minutters drama

1. Nationalt klenodie

Grand National Steeplechase er en klassisk, national sportsbegivenhed på linje med FA Cup-finalen og The Boat Race mellem Oxford og Cambridge. Mens rodysten på Themsen ikke har international bevågenhed mere, har Grand National stadig publikum over hele verden med tv-transmission til over 140 lande. Det kaldes med rette verdens hårdeste løb.

Det skønnes, at 600 millioner verden over kigger med. Løbet har været sendt på tv siden 1960 og i radioen siden 1927. Grand National har været afviklet siden 1839, kun de to verdenskrige har kunnet stoppe det, og i år rides det for 171. gang.