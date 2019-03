Grænsen er nået: 157 øjenlæger skal behandle 690.000 patienter

Det kræver tålmodighed at skulle have sine øjne tilset ved en behandler. Flere øjenlæger oplever et stigende antal patienter, og det får ventetiden på behandling til at blive længere.

Ifølge formand for Danske Øjenlægers Organisation og øjenlæge i Skanderborg Jens Lundgaard Andresen er den øgede efterspørgsel med til at lægge et pres på øjenlægerne.

- Grænsen er nået, og der er langtfra nok øjenlæger i landet til at følge med efterspørgslen, siger han.

Jesper Lundgaard Andresen har været i praksis i 11 år og får ligesom mange andre øjenlæger flere patienter i klinikken.

På landsplan er der i de seneste ti år blevet over 30 procent flere patienter hos øjenlægerne, samtidig med at antallet af øjenlæger er stagneret på omkring 157 privatpraktiserende læger. I 2018 blev der fem færre øjenlæger end året før. Det giver en udfordring for speciallægerne med at få patienter igennem til en konsultation og kunne give den rette behandling.

- Vi kan ikke sige nej til flere patienter, men vi må sige til dem, når de henvender sig, at der går lang tid, før de kan komme til, siger Jens Lundgaard Andresen.

Direktør for Øjenforeningen Marijke Vittrup mener også, at efterspørgslen har skabt et problem.

- Der har ikke været nok politisk fokus på problemet, og det går ud over patienternes syn, hvis de ikke bliver behandlet i tide, siger hun.