God fornøjelse med tildækningsforbuddet: Jagten på japanere, julemænd og muslimer

Det er ikke nogen let opgave, politiet er blevet sat på med den nye burka-lov, som trådte i kraft i denne uge.

Egentlig hedder det et "tildækningsforbud", men da de færreste af os for alvor tror på, at det handler om at begrænse antallet af kunstige skæg og elefanthuer - som også blev forbudt med den ny lov - så kan vi lige så godt kalde det, hvad det er: Nemlig et forbud, der skal få burka-klædte kvinder væk fra det offentlige rum.

Og den opgave skal politiet så tage sig af.

Men det kan vise sige at blive en vanskelig opgave. For det første er der ikke mange burka- eller niqab-klædte kvinder i Danmark. Det anslåede antal er under 200, og heraf er et anseeligt antal danske konvertitter. Man skal altså kigge godt efter i gadebilledet for at finde en ægte burkaklædt muslim, som man kan give en bøde.

Derudover er der alle gråzonerne. Må man for eksempel vikle sit halstørklæde op til næsen, når det bliver koldt? Må kan trække huen ned i panden? Må man gå ud til postkassen, mens man har lagt ansigtsmaske? Må man være klædt ud til fastelavn? Og hvornår bliver det hele en smule for fjollet?

Alt det skal politiet vurdere i hvert enkelt tilfælde. Som udgangspunkt skal politiet kunne aflæse og tolke vores allesammens ansigtsudtryk. Hvis det af en eller anden grund ikke kan lade sig gøre, skal det være begrundet i "et anerkendelsesværdigt formål". I denne uge var det for eksempel "anerkendelsesværdigt", at flere hundrede personer demonstrerede mod burka-forbuddet ved at bære burka.

For at hjælpe politiet med at hitte rundt i reglerne for falske skæg og elefanthuer og omviklede tørklæder, har Justitsministeriet lavet en vejledning i, hvordan reglerne skal bruges. For eksempel står der:

"Overtrædelse af tildækningsforbuddet skal behandles som enhver anden overtrædelse af straffeloven. Hvis betjenten finder det nødvendigt, kan personen anholdes og køres til politistationen. Anholdelsen skal ske så skånsomt som muligt".

Men det er langt fra præcist nok for politiet. Politiforbundets formand Claus Oxfeldt efterlyser blandt andet konkrete eksempler i vejledningen.

- Det bedste eksempel, jeg har, er japanske turister, der kommer til Danmark, og som har et mundbind på, der dækker mund og næse. Der har jeg ingen fantasi til at forestille mig, at det kan være en overtrædelse af tildækningsforbuddet. Men det fremgår ikke af vejledningen, siger han til Politiken.

Det må man da håbe, at politiformanden har ret i. På den anden side er der ikke noget i loven, der forhindrer en politipatrulje i at udstikke bøder på 1000 kroner til hver japaner, de møder med ansigtsmaske, hvis altså politipatruljen vurderer, at de har svært ved at tolke japanernes ansigtsudtryk, og at et mundbind ikke tjener et anerkendelsesværdigt formål i Danmark, hvor vi ikke har samme smog, som de har i Japan.

Begrundelsen for at lave tildækningsforbuddet er i øvrigt, at man vil undgå parallelsamfund. I regeringens begrundelsen for den ny lov står der: "Hvis man tildækker sig, giver man udtryk for, at man ikke ønsker at være en del af samfundet og medvirker til at skabe parallelsamfund med egne normer og regler. På den baggrund foreslår regeringen et tildækningsforbud".

Hvordan japanere, julemænd og folk med elefanthuer er røget med ind under dén lovgivning, mangler politiet stadig en forklaring på. Det gør vi andre sådan set også.