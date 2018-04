Givskud-direkør: Det har ingen gang på jord at spærre vilde ulve inde

- Det er praktisk talt umuligt at spærre en population af ulve inde. De er nødt til at kunne komme væk fra den familie, de er født i. De skal kunne bevæge sig for at danne nye par, siger han.

- Det er et tovligt forslag for at sige det lige ud. Det har ingen gang på jord at spærre vilde ulve inde. Der er ingen andre, der forvalter ulve på den måde, siger han og peger på, at det ville kræve enorme arealer.

Men det er slet ikke en mulighed, mener folk med forstand på ulve. En af dem er Richard Østerballe, der er biolog og direktør ved dyreparken Givskud Zoo vest for Vejle. Her har man ulve bag hegn:

Reservater: Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil have indfanget de vilde danske ulve og fragtet dem til indhegnede reservater i Tyskland, Frankrig eller herhjemme, hvis det er nødvendigt. Og miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er allerede i gang med at undersøge mulighederne for at hegne ulvene inde.

Skandinavisk Dyrepark og Zoo i København har europæiske ulve.Givskud Zoo har canadiske ulve. Knuthenborg Safaripark har hvide arktiske ulve. Inden for de forskellige ulvearter er de zoologiske haver forbundet i netværk, så de kan holde standene sunde ved at flytte dyrene og undgå indavl.

- Hvis der ikke er strøm i hegnet, begynder de at pille det fra hinanden. Det skete i Skånes Dyrepark for fire-fem år siden. Personalet havde ikke opdaget, at strømmen var gået, og så begyndte ulvene ellers at flå det i stykker, og så stak de af, siger Richard Østerballe, der har stor respekt for rovdyret:

Det kræver en del, når man skal hegne ulve inde. I Givskud Zoo er der et tre meter højt hegn rundt om ulvene, og hegnet fortsætter halvanden meter ned under jorden. Foran hegnet er der to strømførende tråde i snudehøjde. Og det er helt nødvendigt.

Statistisk ufarlige

Det betyder dog ikke, at ulve i den fri natur er farlige for mennesker:

- Man kan jo ikke lave om på, at ulven er et rovdyr, der vejer 30-50 kg, så ulve er ikke ufarlige. Men det tyder ikke på, at de statistisk set ikke udgør en fare for mennesker, når man ser på bestandene i Spanien, Italien, Tyskland og Polen. Hvis vi kan have dem under naturlige forhold, hvor de bevarer en respekt for mennesker, og de ikke får smag for vores husdyr, hunde og katte og ikke kommer ind i vores haver, så tror jeg ikke, de kommer til at udgøre nogen fare, siger han.

Frank Vigh-Larsen, der er direktør for Skandinavisk Dyrepark, er enig i sin kollegas kritik af forslaget om at indfange og indhegne ulve. I hans dyrepark på Djurs har de europæiske ulve som dem, der nu lever vildt visse steder i Danmark. Frank Vigh-Larsen har dog ikke lyst til at uddybe sine synspunkter:

- Jeg er stået fuldstændig af den ulvedebat. Den er alt for polariseret. Jeg har forsøgt at bidrage med facts, men jeg bliver bare svinet til, og det gider jeg ikke mere, siger han.