Gigtmedicin kan hjælpe på depression

Største studie nogensinde viser, at medicin, der bekæmper betændelse, også har positiv effekt på depression.

Omkring 15 procent af befolkningen udvikler i løbet af livet symptomer på depression, som af WHO anses for en af de mest alvorlige psykiske lidelser.

Nu viser forskning, at gigtmedicin, der hæmmer betændelsestilstande i kroppen, også kan være effektivt i behandlingen af depression.

Forskere fra det nationale psykiatriprojekt, iPSYCH, har lavet den hidtil største metaanalyse på området.

Analysen bygger på 36 internationale studier med næsten 10.000 patienter med depression eller depressionssymptomer.

- Det opsigtsvækkende er, at antiinflammatorisk behandling har en effekt på depression i et omfang med medium til stor effekt.

- Bruges det sammen med antidepressiv medicin, er der en yderligere forstærket effekt, siger læge og ph.d. Michael Eriksen Benros, forskningsleder ved Psykiatrisk Center København.

Han står bag undersøgelsen sammen med ph.d.-studerende og læge Ole Köhler-Forsberg, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Ud over gigtmedicin så forskerne på andre typer medicin, der bekæmper betændelsestilstande.

Blandt andet binyrebarkhormon og antibiotika samt statiner, som bruges mod forhøjet kolesterol. Alle viste de antidepressive virkninger.

- Perspektivet er, hvis man kan få en mere præcis og personligt tilpasset behandling af den enkelte patient.

- Samtidig er det altid en fordel, når der er flere værktøjer mod en sygdom, siger Michael Eriksen Benros.

Immunsystemet og betændelse forbindes i tiltagende grad med flere sygdomme og herunder psykiske lidelser.

Men forskerne kender fortsat ikke årsagerne til, hvad der udløser depression hos den enkelte.

- At have betændelse kan hos nogle føre til depression. Men er du stresset og deprimeret kan det omvendt også føre til betændelsestilstande.

- Så der er ikke en simpel forklaring på årsag og virkning, siger Michael Eriksen Benros.

Næste skridt mod bedre behandling er at finde de patientgrupper med depression, som vil have mest glæde af behandling, samt at undersøge doser og typer af præparater, der vil være bedst.