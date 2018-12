Fundings analyse: Da Venstres sjæl sagde stop

Den forgangne uge har ikke været god for Lars Løkke Rasmussen. Et regulært oprør i det jyske og fynske Venstre-bagland har slået hul i skroget på hans endnu ikke præsenterede sundhedsreform, og vandet fosser ind. Statsministeren bliver nødt til at overveje, om det vil være klogest at redde, hvad reddes kan og droppe planerne om at lukke regionerne.

Jens Nicolai Vejlgaard. Ikke et navn, mange kender. Men i Venstre ved de, hvem han er. Han er formand for Venstre i Midtjylland, og i partiet bliver han halvt i sjov halvt i alvor omtalt som Venstres sjæl. Det er ham, partiets toppolitikere ringer til, hvis de vil have en pejling af, hvad partiets magtfulde jyske bagland mener om en given sag. Og vil man være formand for Venstre, gør man klogt i at have Vejlgaard på sin side.

Der bliver med andre ord lyttet, når han taler. Og det gjorde han i denne uge. Den ellers bundloyale venstremand gik her i avisen Danmark til citat, og det med en kras kritik af Lars Løkke Rasmussens formodede planer om at lukke regionerne.

- Det kan aldrig blive venstrepolitik at nedlægge et demokratisk valgt led. Dette skal ses som min klare opfordring til Venstres ledelse, og det kommer lige fra mit venstrehjerte, udtalte Jens Nicolai Vejlgaard.

Opfordringen fra "Venstres sjæl" var den foreløbige kulmination på det, der bedst kan betegnes som et oprør. Før Vejlgaards udtalelse var en række prominente venstrefolk fra det jyske og fynske bagland således i denne avis kommet med samme opfordring til Lars Løkke Rasmussen. Den tidligere forsvarsminister og gruppeformand i Venstre Søren Gade var den første, og han lagde ikke fingre imellem.

- Jeg vælger at tro, at folkevalgte aldrig bliver Venstres fjender ... Der er sikkert nogle, der mener, at det kan gøres bedre med embedsmænd eller udpegede bestyrelser. Jeg har bare en anden holdning til folkestyret. Vælgerne skal kunne holde de politikere, der styrer sundhedsvæsenet, ansvarlige, sagde Søren Gade og satte med sin udtalelse gang i en ketchupeffekt, hvor den ene venstremand efter den anden meldte sig i koret. Herunder regionrådsformand i Region Syddanmark Stefanie Lose.

- Det nye er, at mit parti har åbnet for, at det folkevalgte er noget, vi kan handle med. Og det uden at ledelsen siger, at det er en væsentlig del af Venstres DNA, udtalte den populære regionalpolitiker med direkte henvisning til statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Det er sjældent, at et partis bagland så kraftigt og så entydigt går imod sin egen ledelse i medierne. Det er massivt. Og Lars Løkke Rasmussen har ikke rigtig kunnet gøre noget. Han har bare måttet tage tæskene.

De sidste dage har således været ren skyggeboksning for partiets ledelse. Man har reelt ikke kunnet forsvare sig, fordi regeringens sundhedsudspil endnu ikke er forhandlet endeligt på plads. Og på trods af en ihærdig indsats på de indre linjer er det ikke lykkedes at få baglandet til at holde tand for tunge. Deres tålmodighed er opbrugt, og de føler ikke, at der bliver lyttet til dem i sagen.

Det leder mig hen til en sjældenhed. En analytiker, der indrømmer, at han (måske) tog fejl. Den opmærksomme læser af denne avis vil kunne huske, at jeg for en uge siden skrev, at oprøret mod sundhedsreformen ulmede i Venstres bagland. Det må man sige, at det gjorde. Jeg konkluderede dog, at Løkke ikke havde noget valg. Han havde ikke noget andet valg end at presse på; man skal ikke skifte hest i vadestedet.

Men jeg må indrømme, at jeg de seneste dage er blevet udfordret på den analyse. Modstanden i Venstres eget bagland virker til at være så massiv, at det måske ville være det bedste for Løkke, hvis han forsøgte at redde, hvad reddes kan, og droppede planerne om at lukke regionerne.

Det ville selvfølgelig være en gigantisk ydmygelse, men måske er alternativet værre. Det vil kræve nærmest magiske kommunikationsevner, hvis statsministeren skal vinde dagsordenen tilbage.

For hvordan skal det nogensinde lykkes for ham at overbevise befolkningen om, at hans reform er en god idé, hvis hans eget parti har hældt det ned af brættet? Det bliver næsten for nemt for Socialdemokratiet, der kan nøjes med at citere Løkkes partifæller: Reformen er udemokratisk og udtryk for centralisering.

Derudover må det være uoverskueligt for statsministeren at skulle gå til valg med et parti, der er komplet splittet. Og det vel og mærke på et af de vigtigste politiske emner overhovedet. Som den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln sagde i en af sine meget berømte taler: "A house divided against itself cannot stand". Eller lettere omskrevet: Et parti i splid med sig selv vinder ikke valg.

Hvis Løkke ikke vil vende om, må han som minimum sikre sig, at der i regeringens udspil er elementer, der går op imod kritikken. Lige nu går der på Christiansborg rygter om, at man overvejer at lade de 21 såkaldte sundhedsfællesskaber være styret af bestyrelser, hvor en del af posterne besættes af kommunalpolitikere. En form for indirekte demokrati.

Bliver det en del af udspillet, vil regeringen kunne argumentere for, at det giver en folkelig forankring, der er tættere på borgerne end regionerne. Men om det er nok til at stille kritikerne i eget parti tilfredse, er stærkt tvivlsomt.

Summa summarum er, at det er en rigtig møgsituation for Lars Løkke Rasmussen. Han skal vælge mellem pest eller kolera, og den sundhedsreform, der skulle have været med til at vinde valget for Venstre, ser lige nu ud til at skade mere, end den gavner.