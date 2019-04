Funding om tv-duel: Løkke kunne ikke have drømt om en bedre start på valgkampen

6. Landbruget er Løkkes ømme tå

Den tredje og sidste del af debatten handlede om klima. Det endte som en lidt underlig omgang, hvor Danmarks Radio fandt det relevant at spørge de to statsministerkandidater til, hvad de selv gør for klimaet.

Vi ved derfor nu, at Mette Frederiksen går i genbrugstøj, og at Lars Løkke Rasmussen er stoppet med at smide så meget mad ud. Desværre blev vi aldrig for alvor klogere på, hvad forskellen er på de to politisk.

Et lille fingerpraj kom der dog om Socialdemokratiets angrebsstrategi. Mette Frederiksen slog fast, at hun mener, det bliver nødvendigt, at landbruget leverer mere til den grønne omstilling, end de gør idag.

Det erklærede Lars Løkke Rasmussen sig enig i, men problemet for Venstre er, at Venstre får svært ved at levere på det. Landbruget er stadig en magtfaktor i Venstre, og de føler i forvejen, de leverer.

Konkretiserer Mette Frederiksen i en valgkamp, hvad det er, hun vil gøre ved landbruget, kan det potentielt skabe problemer for Lars Løkke Rasmussen.