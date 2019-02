Funding: Udlændingekortet er Løkkes trumf, selvom det har mistet kraft

Lige nu ligger Mette Frederiksen lunt i svinget. Rød blok er foran i meningsmålingerne. Faktisk lader det til, at blå blok sakker yderligere agterud. Stillingen er lige nu 53-47 i rød bloks favør, hvor den før nytår var 52-48. Det lyder måske som små tal, men det går den forkerte vej for Lars Løkke Rasmussen, og det må være bekymrende så tæt på valget.

Og for at gøre ondt værre, så tegner der sig et billede af en valgkamp, hvor de store temaer umiddelbart ser ud til at være mere i Socialdemokratiets end i Venstres favør.

Arenaen for valgkampen bliver således sundhedspolitik, pensionsalder og klima- og miljøområdet. Alle emner hvor meningsmålingerne viser, at Mette Frederiksen har en højere troværdighed hos vælgerne end Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren bliver derfor nødt til at få valget til også at handle om noget, der er til hans fordel. Det er her, udlændingeområdet kommer ind i billedet.

Debatten om udlændinge skal genoplives. Emnet er ikke dødt i dag, men det skal fylde meget mere i debatten, hvis det for alvor skal være til blå bloks fordel.

Venstre har haft magten i vores land i 14 ud af de sidste 18 år. En afgørende årsag til dette har været udlændingepolitikken. Anders Fogh Rasmussen så som den første, at den, der vil være statsminister, skal kunne garantere danskerne en stram udlændingepolitik. Det er afgørende for midtervælgerne, der er dem, der afgør de danske valg, da de er så tætte, som de er.

Opskriften på succes for Venstre er altså at få skabt tvivl hos vælgerne om Socialdemokratiets evne til at levere en stram udlændingepolitik. Og selvom Socialdemokratiet har taget et herresving mod højre under Mette Frederiksen, så er det stadig muligt for Venstre at udfordre partiet på emnet. Det oplevede jeg selv i denne uge.

Mandag havde jeg nemlig fornøjelsen af at styre en valgdebat i den lille odenseforstad Næsby. Vi kom vidt omkring og rundede selvfølgelig også udlændingeområdet, hvilket endte med at blive uhyre interessant.

Jeg indledte emnet med at spørge den socialdemokratiske paneldeltager folketingsmedlemmet Erik Christensen, om hans parti ville sætte integrationsydelsen op. Integrationsydelsen er den særligt lave overførselsindkomst, flygtninge modtager i Danmark. Erik Christensen svarede, at det kunne han ikke svare på. Javel så.

Det socialdemokratiske folketingsmedlem henviste i stedet til, at partiet vil nedsætte en kommission efter valget, som skal komme med anbefalinger til, hvad man kan gøre ved ydelsen.

Det noget ukonkrete svar kastede prompte Erik Christensen ud i en regulær tofrontskrig. De blå partier kritiserede ham for ikke at ville garantere en fortsættelse af den lave integrationsydelse, og de røde partier skældte ham ud for ikke at ville love det modsatte.

Det illustrerede med alt mulig tydelighed, at Socialdemokratiet, når det kommer til ydelser, har sat sig mellem to stole, og det er tæt på umuligt for vælgerne at gennemskue, hvad partiet egentlig vil.

Det vil Venstre udnytte i en valgkamp. Lars Løkke Rasmussen vil bruge ydelsesdiskussionen som løftestang til at stille grundlæggende spørgsmålstegn ved, om man kan regne med Socialdemokratiets løfte om en stram udlændingepolitik.

Alt dette kommer selvfølgelig ikke som en overraskelse for Socialdemokratiet. Efter små 20 år med samme modus, er de ved at være vant til Venstres angrebsstrategi. De har da derfor også forberedt sig, så godt de kan.

Konkret har Mette Frederiksen sat ind på tre områder. For det første har hun flyttet sit parti mod højre. Der er stort set ikke den stramning, Socialdemokratiet ikke har stemt for de sidste fire år.

For det andet har hun brudt med det Radikale Venstre og meldt ud, at hun går efter en ren S-regering. Det er bare nemmere at garantere en stram udlændingepolitik, når man ikke fletter fingre med Morten Østergaard samtidig.

Og som det tredje og det sidste har Mette Frederiksen bygget den så berømte alliance med Dansk Folkeparti op.

Alt dette betyder, at Socialdemokratiet i dag står stærkere rustet til at afværge Venstres forventelige angreb, end de gjorde for fire år siden. Men om bolværket er stærkt nok, ved vi reelt ikke.

Dog kan vi konstatere, at bolværket ikke er fuldstændig vandtæt. Det stod klart i Næsby medborgerhus i mandags, da Erik Christensen forsøgte at forklare, hvorfor han ikke kunne svare klart på, hvad der skulle ske med integrationsydelsen. Erik Christensen er selvfølgelig ikke en Mette Frederiksen, men ikke desto mindre gjorde debatten indtryk på undertegnede.

Nu må tingene udspille sig. Venstre vil med statsgaranti forsøge at tale udlændinge op på dagsordenen, og Lars Løkke Rasmussen må bede til, at det gamle trumfkort ikke har mistet så meget kraft, at det ikke længere kan afgøre valget.

Har trumfkortet det, er det svært at se, hvordan Venstre skal kunne vinde valget.