Funding: Tre ting man skal bemærke ved Radikale Venstres ultimative krav

Jo mere Radikale Venstre insisterer på, at de skal have indflydelse på grænsebomme og integration, desto lettere bliver det for blå blok at skabe tvivl om, hvilken udlændingepolitik man får med Mette Frederiksen som statsminister. Lige nu står spillebrættet tæt på optimalt for Socialdemokratiet, dog med undtagelse af udlændingepolitikken. Det er stadig partiet akilleshæl og reelt det eneste, der lige nu står mellem Mette Frederiksen og Statsministeriet.

2. Retorik for sig og indhold for sig

Man skal holde tungen lige i munden og skelne mellem retorik og indhold. For hvad er det egentlig, Morten Østergaard siger? Han siger ikke noget om, at paradigmeskiftet skal rulles tilbage.

Han siger alene, at han vil have ændret den del af paradigmeskiftet, der gør, at flygtninge på midlertidigt ophold, skal sendes hjem så snart, der er mulighed for det. Underordnet, hvor velintegrerede de er. Her vil Radikale Venstre have, at man i højere grad skal tage højde for om folk taler dansk og har et arbejde. Desto bedre integreret de er, desto større sandsynlighed skal der altså være for, at de kan blive i Danmark.

Men selv om det præsenteret på den måde måske ikke lyder af alverden, er det en indrømmelse, der er tæt på umulig for Socialdemokratiet at give. I hvert fald hvis Mette Frederiksen ikke vil blive stemplet som løftebryder efter et valg, og det må man formode, at partiet vil gøre alt for at undgå, da det vil være altødelæggende. Radikale Venstres krav kan derfor risikere at lamme dansk politik efter et valg.