Funding: Tre ting, du skal vide centraliserings-debatten

Kampen om vælgerne i landdistrikterne er hård, og det kan nogle gange være svært at overskue, hvem der vil hvad. Her er de tre ting, man skal holde sig for øje i debatten ifølge avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding.

1 Glem alt om, at det bliver som i de gamle dage

Politikerne er ved at falde over hinanden i medierne for at få lov til at kritisere, at centraliseringen i Danmark er gået for vidt. Men tro ikke det betyder, at de vil rulle de sidste 15 års strukturreformer tilbage. Det vil de ikke. Selv om det nogle gange kan være det indtryk, de efterlader.

De er ikke meget for at indrømme det, men grundlæggende er partierne enige om, at mange af de strukturreformer, der er blevet gennemført, har været nødvendige - om end de kan være utilfredse med visse elementer. Glem derfor alt om, at det bliver som i de gamle dage. Det gør det ikke.

Stort set alle partier er dog enige om, at det er tid til, at centraliseringspendulet svinger tilbage. Der skal decentraliseres. Men det bliver altså kun justeringer af den struktur, vi kender i dag.