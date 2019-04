Radikale Venstre stillede i denne uge et krav, som kan blive tæt på umuligt for Mette Frederiksen at indfri uden at smadre sin egen troværdighed. De blå partier er overbevist om, at Socialdemokratiet igen begår løftebrud, men der er argumenter for, at det ikke kommer til at ske. Også selv om det kan ende med at koste Mette Frederiksen statsministerposten.