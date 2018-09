Fund af ny superbakterie bekymrer danske forskere

Multiresistente bakterier har været et tilbagevendende emne i medierne, på sygehuse og blandt forskere de seneste år. Og nu viser problemet sig at være mere omfattende, end man hidtil har været klar over.

Forskere fra University of Melbourne i Australien har fundet stafylokokker af typen Staphylococcus epidermidis, der er resistente over for al antibiotika.

Det er en ubehagelig og bekymrende udvikling, mener professor i klinisk mikrobiologi Hans Jørn Kolmos fra Syddansk Universitet.

Hidtil har fokus været på MRSA-bakterier, der er stafylokokker af typen Staphylococcus Aureus. De er resistente over for en lang række antibiotika. Men i modsætning til de nyfundne superbakterier kan de bekæmpes med to reserveantibiotika.

- Vi har kendt resistens hos Staphylococcus aureus såvel som Staphylococcus epidermidis i årevis, siger Hans Jørn Kolmos.

- Men det nye er, at epidermidis-stammer har udviklet resistens eller nedsat følelse over for de reservestoffer, som vi netop normalt bruger til at behandle meget resistente stafylokokinfektioner med.

Hans Jørn Kolmos peger på, at de resistente bakterier opstår, fordi der bruges for meget antibiotika til behandling af infektioner.

- Det her er en løftet pegefinger, der signalerer, at der hele tiden sker udvikling af resistens, og vi skal være meget opmærksomme på at bruge antibiotika på den rigtige måde, siger han.

Staphylococcus epidermidis - også kendt som hvide stafylokokker - lever normalt i stort antal på menneskers hud, hvor de beskytter mod skadelige bakterier. Men hvis de kommer ind i kroppen, kan de give infektioner.

Det kan ske, når patienter får indsat katetre eller implantater.

Anders Rhod Larsen, der er fagchef ved Statens Serum Institut, har bidraget til det australske studie med prøver fra danske hospitaler. Prøverne er fra 2001, mens en anden forsker har indsendt nyere eksempler på de multiresistente stafylokokker fra Danmark.

- Studiet viser udbredelsen af tre hovedkloner, som har erhvervet nogle mutationer, der i tillæg til de andre resistensmekanismer, de har, gør dem resistente mod en meget lang række af antibiotika.

- Det er klart, at bakterier, der er så resistente, kan give nogle meget vanskelige behandlingsforløb, siger Anders Rhod Larsen.

De australske forskere har fundet tre varianter af den multiresistente bakterie i prøver fra ti lande. Det er uvist, hvilke lande det er - ud over Danmark.