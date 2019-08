Fuldmånen skinner om kap med storm af stjerneskud

En af årets største meteorstorme topper mandag og tirsdag og giver mulighed for at se masser af stjerneskud.

Hvis man befinder sig et mørk sted med frit udsyn til nattehimlen, er der i disse dage gode chancer for at se et stjerneskud eller to - eller endnu flere.

Jorden passerer i juli og august meteorsværmen Perseiderne, som er en af årets største stjerneskudsstorme. Perseiderne topper mandag og tirsdag, hvor der er størst mulighed for at få øje på de hurtige lysglimt.

Det fortæller astrofysiker Tina Ibsen.

- Perseiderne er en meteorsværm, der er meget aktiv og meget lang. Det vil sige, at man kan se stjerneskud i en lang periode. Derudover er den kendt for rigtig mange ildkugler, siger Tina Ibsen.

Ildkugler er en type stjerneskud, der er særligt kraftige.

Ildkuglerne er nogle gange så kraftige, at de trækker et langt spor hen over himlen og kaster skygger. Ofte kan man desuden høre en susende lyd, når ildkuglerne passerer hen over himlen, fortæller astrofysikeren.

Jorden passerer hver sommer Perseiderne. I år kan man se stjerneskud, der udspringer af Perseiderne, fra 17. juli til 24. august. Normalt kan man se mellem 50 og 100 stjerneskud i minuttet fra meteorsværmen.

Men i år bliver månen en hindring for den optimale observation, når stormen af stjerneskud når sit højdepunkt.

- Perseiderne er en af de meget klare meteorsværme. Det vil sige, at der er rigtig mange stjerneskud.

- Lige i år er det lidt ærgerligt, fordi vi har en fuldmåne, der topper cirka samtidig med Perseiderne. Det vil sige, at vi ikke kommer til at kunne se de svageste stjerner på grund af lysforurening fra månen, fortæller Tina Ibsen.

Der er hvert år mellem 10 og 15 store meteorsværme.

Meteorsværmene består af rester af sten og is fra kometer og asteroider.

Perseiderne er rester fra kometen Swift Tuttle. Resterne bliver spredt i samme bane, som kometen har. Banen krydser Jordens bane i solsystemet, og hvert år på samme tid rammer Jorden resterne fra Swift Tuttle.

Og dermed kan man se meteorsværmen fra Jorden.