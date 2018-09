Frivillige og erhvervsdrivende bøvler med persondataregler

Erritsøe Gymnastik og Idrætsforening nær Fredericia er en af dem, der efter tre måneder med EU's databeskyttelsesregler stadig bøvler med at implementere dem. Eksempelvis skal foreningen have samtykke fra trænere og medlemmer, hvis den offentliggøre billeder af dem på de sociale medier eller i medlemsbladet. Her behandler kasserer Kurt Hansen et billede af sig selv. Foto:Yilmaz Polat