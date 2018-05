Frivillige famler i datamørket: - Vi er grueligt på røven

Medlemslister, telefonnumre på deltagere i arrangementer eller billeder på en facebookside.

Alt sammen persondata, som giver små frivillige foreninger noget at svede over disse dage.

- Jeg vil skyde på, at over 80 procent af Danmarks foreninger er grueligt på røven i øjeblikket, for de aner ikke, hvad de skal rive og gøre i.

Sådan lyder det fra Claus Brinch-Danielsen, der taler af erfaring. Han er frivillig i foreningen Træfpunkt Sædding ved Esbjerg og har for nyligt været på kursus for at forstå, hvad de nye dataregler betyder for ham og foreningen, når de træder i kraft på fredag.

- Vi er kommet alt for sent i gang med et kæmpe arbejde, og jeg er desværre blevet bekræftet i, at det er et monster, siger han.