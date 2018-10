Fremtiden ligger i Gudsø: Energiløsninger skal udtænkes i jysk landsby

Gudsø: Med klimaeksperternes seneste udmeldinger truende i baghovedet gav det mening, at champagnen fik lov at springe i en kold ridehal mellem Fredericia og Kolding tirsdag middag. Her præsenterede initiativtagerne bag Center Danmark deres ambitiøse plan om at etablere et forsknings- og testcenter, der skal bane vejen for den grønne omstilling.

I fire år har initiativtager Henrik Thorsen fra Fredericia haft drømmen om et testcenter af omstilling til grøn energi, og ideerne begyndte for alvor at tage form, da Danmarks Tekniske Universitet for to år siden kom ind over projektet. Siden koblede energikoncernen Ewii A/S sig på, og tirsdag kunne planerne præsenteres for offentligheden.

- Vi har holdt kortene tæt til kroppen, men har nu været ude at præsentere ideen flere steder, og vi er blevet mødt med en enorm opbakning. Så vi er meget optimistiske i forhold til at få finansieringen på plads, siger Henrik Thorsen, der har mødtes med energi-, klima-, og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V), og han har vist stor interesse og velvilje.