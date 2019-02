Frederiksen: Sass kan blive minister trods depression

Skulle det lykkes Socialdemokratiet at vinde magten ved næste valg, er partiformand Mette Frederiksen helt tryg ved, at den nuværende gruppeformand Henrik Sass Larsen vil kunne bestride en ministerpost.

Det gør Frederiksen klart i umisforståelige vendinger på Facebook, efter at Sass Larsen i et stort interview med Politiken har fortalt, at han har været ramt af depression.

- At man har været syg, psykisk eller fysisk, skal efter min mening ikke bestemme, om man kan bestride et politisk embede, skriver Frederiksen.

- Henrik er en af mine nærmeste, og han har meldt sig klar igen. Jeg er tryg ved, at Henrik kan bestride en ministerpost, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

I Politiken fortæller Henrik Sass Larsen blandt andet om en episode i oktober sidste år, hvor han skulle ned med rensetøj, men pludselig blev siddende i sin sofa tre timer uden at rejse sig.

- Kroppen brød sammen. Jeg kunne egentlig ikke forstå, hvad det var, der skete. Jeg har så siden fået behandling. Meget effektiv behandling af en psykolog, siger han til avisen.

Men i dag har Henrik Sass Larsen det så godt, at han ikke længere har en depression, fortæller han selv til Politiken.

Sass er rygtebørsens varmeste navn til at blive finansminister, hvis det lykkes Mette Frederiksen at blive statsminister.