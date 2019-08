Fredag aften skal Venstres top vise deres hånd

Meget er på spil for Venstre i Brejning fredag og lørdag. Efter en hed måned i partiet, hvor det både har slået gnister, og der er spredt gløder i marken, skal først forretningsudvalget og siden hovedbestyrelsen mødes.

Det store spørgsmål er, hvem de tillidsvalgte i partiet helst ser som formand. Om det er den drevne formand gennem 10 år, Lars Løkke Rasmussen, den tro næstformand, Kristian Jensen, stjerneskuddet Jakob Ellemann-Jensen eller en helt fjerde.

August igennem har debatten raset. Og på Comwell Kellers Park skal forretningsudvalgets 24 medlemmer fredag komme med en indstilling til hovedbestyrelsen.

Lørdag mødes hovedbestyrelsens 133 medlemmer. Den skal beslutte, om landsmødet skal fremrykkes, så der kan komme et hurtigt valg til posten som formand og næstformand.

Hvad de vælger - og hvad de siger - vil vise, hvad hovedbestyrelsen egentligt mener i formandsstriden, der reelt startede under valgkampen i maj.

Her udgav formand Lars Løkke Rasmussen uden større varsel til sit parti og sine partifæller bogen "Befrielsens øjeblik", hvor han både åbnede for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet og såede tvivl om Kristian Jensens fremtid som formand.

Efter valget den 5. juli spekulerede mange i, at Lars Løkke Rasmussen efter 10 år som formand og to perioder som statsminister ville trække sig og gøre plads til en ny ledelse, der kunne konsolidere sig og føre partiet til næste valg.

Men Lars Løkke Rasmussen slog tidligt fast, at det ikke var hans intention. Og så var fanden løs i laksegade.

Næstformand Kristian Jensen undsagde Lars Løkke Rasmussens politiske linje i et interview med Berlingske. Men næstformanden blev sat på plads og måtte beklage efter Venstres sommergruppemøde.

Her sagde Lars Løkke Rasmussen, at "det havde slået gnister", men at nu måtte partiet se fremad.

Blikket var dog fortsat stift rettet mod formandsposten i partiet. Efter møder i alle Venstres regioner var oprøret mod Løkke Rasmussen en realitet.

Region Midtjylland opfordrede åbent både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at trække sig, så de ikke skygger for partiet politik. Noget Lars Løkke Rasmussen igen pure afviste at gøre.

- Hvis man ser gløder på marken, kan man enten prøve at slukke dem eller puste til ilden og brænde det hele af. Og det er der nogle i vores bagland, der er ude i, sagde han.

Sideløbende er partiets politiske ordfører oftere og oftere blevet nævnt som alternativ formand, og i denne uge er han ved navns nævnelse blevet opfordret af partimedlemmer til at stille op.

I Brejning fredag og lørdag, med Vejle Fjord som bagtæppe, kan ingen i hovedbestyrelsen længere undgå at vise, hvem de mener, er den bedste formand for det 149 år gamle parti.