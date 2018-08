Efter fem år stopper Frankrigs ambassadør i Danmark, Francois Zimeray, torsdag på sin post.

Her modtager dronningen ambassadøren i afskedsaudiens i Christian VII's Palæ i Amalienborg klokken 11.00.

På falderebet har han en opfordring til danskerne.

- Beskyt jeres værdier og vær stolte af dem. Ikke for at være bedrevidende, men fordi der påhviler jer et ansvar. For denne uforudsigelige verden, som søger den rette vej, har brug for forbilleder og for inspiration, skriver Francois Zimeray.

- I har vist verden, at modernitet ikke er traditionens fjende, at industrien ikke er naturens fjende, og at arbejdet ikke er privatlivets fjende. Kort sagt, at ligevægt er en betingelse for at være lykkelig, skriver han videre.

I et interview med Ritzau tidligere denne sommer gjorde den jurauddannede tidligere politiker det klart, at Danmark er blevet hans andet hjem.

Undervejs har han også forlænget sit ophold i Danmark, som har lært ham meget.

Men han har også undret sig over vores væremåde.

- I er meget skemalagte. Hvis man ringer til en dansk ven og foreslår at drikke en kop kaffe sammen, så siger han: "Ja, med glæde. Hvad med næste tirsdag klokken 15.45?". Det er umuligt at tage en improviseret kop kaffe. Danskerne kan ikke lide uventede, improviserede ting, siger han.

Men på trods af det gør det ikke noget, hvis danskerne praler lidt og går forrest.

- I skal være stolte af, hvad I har opnået. I skal ikke være så beskedne og reserverede, siger han.

Ambassadøren har haft travlt lige til det sidste - de seneste dage har han været særdeles aktiv i forbindelse med præsident Emmanuel Macrons statsbesøg i Danmark, der sluttede onsdag.

Under besøget besøgte præsidenten blandt andet Krudttønden, hvor Frankrigs ambassadør var til stede, da Omar Abdel Hamid el-Hussein affyrede skud mod bygningen.

Det kostede den 55-årige filminstruktør Finn Nørgaard livet.