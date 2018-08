Frafald kræver en samlet reform

Spareøvelse på de ældre elever på erhvervsskolerne koster fremtidens faglærte - erhvervsskolernes formand Ole Heinager ønsker en samlet reform for alle ungdomsuddannelser.

Erhvervsskoler: Kvaliteten af undervisningen er øget, men reformen af erhvervsuddannelserne er dumpet på at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft. Derfor skal den næste regering ifølge Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne have en samlet reform af ungdomsuddannelserne som en del af sit grundlag. - Vi har en trepartsaftale, en reform af gymnasierne og én for erhvervsuddannelserne og én for den forberedende grunduddannelse. Det vil klæde politikerne at sætte sig sammen med alle interessenter og lave en samlet reform for at sikre kompetencerne i fremtiden. Vi skal skifte karriere fem-syv gange i et arbejdsliv, og evnen til at lære bliver den vigtigste, og det håndterer uddannelsessystemet ikke godt nok i dag, konstaterer Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier Lederne.

En dyr besparelse I dag søger 27 procent færre unge ind på erhvervsskolerne end før reformen, og ifølge Ole Heinager blev den samtidig en spareøvelse på undervisningstimer fra Finansministeriets side, og det har sendt mange af de 18-24-årige studerende ud. - Udfordringen for reformen var at uddanne flere faglærte, og det er ikke lykkedes. Det kommer ikke bag for os, for omkring især de 18-24 årige har vi hele tiden råbt vagt i gevær, siger Ole Heinager. Den gruppe af elever får nemlig ikke det samme forberedende grundforløb som den femtedel af eleverne, der kommer direkte fra folkeskolen. Og den halve milliard kroner, som blev sparet på de ældre elevers undervisning, har kostet et stort frafald, mener Ole Heinager. - Mange unge er lige så uafklarede halvandet år efter grundskolen, så derfor skal de også have et første grundforløb, så de finder ud af, om de skal være tømrer, industritekniker eller sosu-assistent. Men finansministeriet har med reformen sparet en halv milliard kroner på uddannelsen, fordi antallet af undervisningstimer er skåret ned fra 33 uger i snit til 20 uger for de ældre elever, siger Ole Heinager. Danske Erhvervsskoler og Gymnasier ønsker flere praktiske fag i folkeskolen og et større fokus på eleverne i 10. klasse, som ruster dem til at vælge mellem erhvervsskoler og gymnasier. Det er ifølge Ole Heinager nødvendigt, at de unge har karakteren to i dansk og matematik for at kunne klare kravene på en erhvervsuddannelse, så handler det om at ruste de svageste til at få det.