Fortrøstningsfuld Morten Østergaard: Vi er ikke besværlige

De Radikales leder, Morten Østergaard, er fortrøstningsfuld i forhold til de igangværende regeringsforhandlinger hos Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

Han afviser desuden, at netop De Radikales krav ved forhandlingsbordet er nogle af de største problemer i processen, hvor Mette Frederiksen forsøger at finde et flertal til en ren S-regering.

- Vi er ikke besværlige. Vi er optaget af at finde en fælles vej frem. Jeg skal ikke udtale mig på de andres vegne, men vi er ikke trætte af dem, siger Morten Østergaard.

Mandag skrev Ekstra Bladet - på baggrund af unavngivne kilder - at De Radikales krav frustrerede de øvrige partier i rød blok.

Forhandlingerne - de officielle i hvert fald - var sat på pause mandag, men blev genoptaget tirsdag. Her skal De Radikale ind til Mette Frederiksen klokken 14.15.

Inden da har Socialdemokratiet haft Enhedslisten og SF på besøg. Det er netop blandt Enhedslisten, SF og De Radikale, at Mette Frederiksen prøver at finde sit flertal.

Udfordringer er der nok af. Udlændingepolitikken er en knast. Det samme er den økonomiske, hvor især De Radikale vil i en anden retning.

- Der er stadig store knaster, og det er der på alle områder, så der er et stykke arbejde endnu, siger Morten Østergaard.

- Men jeg er fortrøstningsfuld. For ellers forhandlede vi ikke, tilføjer han.

Der er efter sigende nogenlunde enighed omkring velfærd og klima. Socialdemokratiet har garanteret at ville stå fast på den stramme udlændingepolitik, men her kræver de øvrige partier en kursændring.

På vej ind til tirsdagens forhandlinger sagde Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører:

- Jeg håber, at vi skal tilbage på sporet. Der har de seneste par dage været en del diskussion om proces mere end om indhold.

Hun nævner ikke De Radikale direkte i sin opfordring til konstruktive forhandlinger. Men hun håber, at de fire partier i rød blok kan blive enige.

- Jeg håber, at vi alle sammen kan være indstillet på, at vi skal bøje os mod hinanden.

- At dette her ikke handler om at få nogle til at spise skovsnegle, men at sørge for, at vi kan finde sammen om det, vi er enige om, en ny retning, sagde hun.