Forstå sagen: Sådan flyttede ministeriet 700 millioner til storbykommuner

3. Kompensationerne kommer

Alligevel meldte regeringen torsdag ud, at den vil kompensere de 85 kommuner med 1,4 milliarder kronet samlet. Det skal ske gennem en overgangsordning på to år. Forklaringen er, at "nogle kommuner med mange 65-84-årige kan have behov for en håndsrækning i en overgangsperiode".

Kompensationen til de 85 kommuner er den tredje på kort tid.

I maj meldte regeringen ud, at den ville kompensere 27 kommuner, primært i hovedstadsområdet, med 2,2 milliarder. Kommunerne skulle kompenseres, fordi de efter en opdateret statistik omkring udlændinges uddannelseniveau ville modtage mindre tilskud gennem udligningsordningen fremadrettet. Siden foreslog Socialdemokratiet at kompensere de kommuner, der på grund af den sene opdateringen af statistikken omkring uddannelsesniveaet havde mistet store beløb, med to milliarder.

Sammen med den seneste kompensation til de 85 kommuner, betyder det, at folketingpolitikerne i alt har foreslået eller vedtaget kompensationer til kommunerne for 5,6 milliarder kroner.