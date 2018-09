Forstå forslaget: Derfor vil minister tvangsindlægge gravide misbrugere

2. 27,5 millioner blev afsat

Med satspuljeaftalen for 2016-2019 blev der afsat 27,5 mio. kr. over fire år til en styrket indsats for gravide kvinder med et misbrug. Midlerne skulle bl.a. gå til en forpligtigelse for kommunerne til at tilbyde gravide med misbrug en frivillig kontrakt med mulighed for tilbageholdelse. Det har imidlertid vist sig, at der endnu ikke er blevet indgået en eneste frivillig kontrakt med en gravid misbruger. Derudover har kommunerne tilkendegivet, at de ikke råder over specialiserede pladser til gravide misbrugere og ikke vil være i stand til at tilbyde en gravid misbruger den rigtige indsats, hvis der blev indgået en frivillig kontrakt.