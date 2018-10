Forskning i græs skal gøre landmænd klimaeffektive

I sit forslag til en finanslov afsætter regeringen 90 millioner kroner til klimaforskning for landbruget.

Hvis Danmarks udledning af drivhusgasser skal gå i nul i 2050, kræver det, at landbruget blive så klimaeffektivt som muligt, mener regeringen.

Derfor lægger den i sit forslag til en ny finanslov op til, at der afsættes 90 millioner kroner til forskning i klimaeffektive løsninger for landbruget.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen fortæller, at der blandt andet skal forskes i, hvordan fremtidsscenarierne ser ud for landbruget.

- Hvordan kan vi for eksempel anvende græs og proteinerne heri. Græs er en meget klimavenlig afgrøde, men vi får det altså skidt, når vi spiser det, siger ministeren.

Han fortæller, at der bliver prioriteret at forske i landbruget, fordi klimabelastningen her er stor.

- Den er mindre, end den er i mange andre lande, men der er stadig en stor påvirkning. Hvis vi skal gøre noget ved den, skal der forskes massivt på det område, siger Ellemann-Jensen.

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer hilser man pengeposen velkommen:

- Forskning på klimaområdet er nødvendig, hvis det danske landbrug fortsat skal være førende på det klimaeffektive område. Vi er selvfølgelig glade for udspillet, siger konstitueret administrerende direktør Anne Arhnung.

- Vi forsker allerede i dag i flere projekter, som skal gøre vores forbrug endnu mere klimaeffektivt blandt andet inden for mælkeproduktion. Så vi vil rigtig gerne være med til finde endnu bedre løsninger i både stalden og miljøet.

Ud over forskning i fremtidsscenarierne skal der også forskes i jordsystem og arealanvendelse samt bedre viden om og nye virkemidler til landbruget.

Det er endnu ikke besluttet, hvilke konkrete projekter der skal iværksættes.

Regeringen fremsatte sit forslag til en finanslov i slutningen af august. Den skal forhandles på plads i løbet af efteråret.