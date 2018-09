Uenighed om blandt andet hpv-vaccinen har medført, at Peter Gøtzsche er smidt ud af Cochrane-samarbejdet.

Lederen af forskningsinstitutionen Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, professor Peter Gøtzsche, er blevet smidt ud af bestyrelsen for det internationale Cochrane-samarbejde.

Det sker efter flere måneders ulmende stridigheder og en voldsom forskerfejde, skriver Jyllands-Posten.

Det bekræfter flere kilder og Peter Gøtzsche selv over for avisen.

Samtidig har fire af de tilbageværende 12 bestyrelsesmedlemmer i weekenden forladt den internationale bestyrelse i protest mod eksklusionen af danske Peter Gøtzsche.

Eksklusionen er den foreløbige kulmination på mange måneders stridigheder mellem de højt estimerede internationale forskere i forskningssamarbejdet.

Cochrane-samarbejdet er kendt for at lave uafhængige videnskabelige forskningsoversigter.

Men den senere tid er ledelsen af det internationale Cochrane igen og igen tørnet sammen i den offentlige debat med den nordiske del af forskersamarbejdet med Peter Gøtzsche i spidsen.

Senest har konflikten drejet sig om en stor forskningsgennemgang af den omstridte hpv-vaccine.

Peter Gøtzsche og hans nordiske kolleger har kritiseret Cochrane-kollegerne for at udelade relevante studier og skadevirkninger samt foretage misvisende sammenligner i forbindelse med hpv-vaccinen.

Cochrane-ledelsen har tilbagevist kritikken.

Ifølge Peter Gøtzsche har han ikke fået en fyldestgørende forklaring på eksklusionen, bortset fra at han ifølge ledelsen skader organisationens omdømme.

- Jeg er blevet gjort til syndebuk for en fejlslagen politik i den øverste ledelse i Cochrane. Trods vores politikker om det stik modsatte har vi den senere tid oplevet, at der er indført akademisk censur i Cochrane-samarbejdet, siger Gøtzsche til Jyllands-Posten.

Han mener, at Cochrane er blevet for topstyret og for afhængig af kommercielle interesser.

Det er endnu uvist, hvad eksklusionen af Peter Gøtzsche kommer til at betyde for Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet.