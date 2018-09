Forskere skal udvikle ekstremt klog computer i Lyngby

Forskere og ingeniører fra KU, DTU og Microsoft skal sammen udvikle en kvantecomputer i et nyt laboratorium.

En maskine, der sprænger rammerne for, hvad der kan lade sig gøre. Beregninger på minutter, som en traditionel computer ville være milliarder af år om at løse.

Det er visionen bag en ny kvantecomputer, som et hold af forskere og ingeniører skal udvikle i et nyt forskningslaboratorie.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) indvier fredag det nye center, der får navnet Microsoft Quantum Materials Lab og ligger på Microsofts adresse i Lyngby.

Her bliver qubit-kernen, der er hjertet i computeren, udviklet. Det skal sætte helt nye standarder for computere, fortæller Peter Krogstrup, som er professor ved Niels Bohr Institutet og forskningsleder på det nye center.

Det er svært at spå om, hvad en kvantecomputer helt præcis kan åbne af videnskabelige og teknologiske døre. Men det er "kun fantasien, der sætter grænser", siger han.

- Vi ved, at den vil kunne løse en masse problemer, vores klassiske computer ikke kan løse i dag.

- Det kan være at forstå, hvordan medicin virker, så vi kan lave bedre medicin til måske at løse kræftens gåder. Vi kan lave nye teknologier, der kan løse de miljøproblemer, vi har i dag.

- Der er rigeligt med problemer, vi gerne vil løse med en ny måde at regne på, siger Peter Krogstrup.

En traditionel computer er bygget af bits, som enten er nul eller et. Den har en mere lineær måde at regne på end en kvantecomputer.

En kvantecomputer består nemlig af qubits, som både kan være nul og et på samme tid, forklarer professoren.

Kvantecomputeren har været i kikkerten hos forskerne i noget tid. Alene udstyret, der skal bruges til at bygge computeren, har taget to år at fremstille.

Udviklingen af den nye computer stiller også høje krav til forholdene i laboratoriet.

Eksempelvis er temperaturen afgørende for at fastholde kvantetilstanden i kernen af kvantecomputeren. Den skal derfor være tæt på det absolutte nulpunkt, som er minus 273,15 grader celsius.

Projektet foregår i et samarbejde mellem forskere og ingeniører fra Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Microsoft.