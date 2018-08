Der er skruet for meget op for dommedagsprofetierne, når der fremlægges nyt om klimaet.

Det mener flere førende klimaforskere ifølge Jyllands-Posten.

- Meget af det, der i sommer var fremme om klimaeffekter og dominoeffekt, var spekulationer, fordi vi ikke ved, hvornår det vil ramme, og hvor stor effekt det vil få, siger professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet, som har været med i FN's klimapanel (IPCC), til avisen.

Han peger eksempelvis på en analyse, som blandt andet Københavns Universitet står bag. Den viser, at temperaturen kan stige med 4-5 grader og havet med 10-60 meter.

Analysen handler om mulige klimaeffekter de næste 10.000-100.000 år, men disse klimaeffekter bliver af mange opfattet som relativt nært forestående.

- Det er problematisk med en skræmmekampagne, der efterlader mange i apati og fjerner fokus fra, hvad vi er nødt til at gøre for at opfylde klimaaftalen fra Paris, siger Jørgen E. Olesen med henvisning til den store internationale klimaaftale, der blev indgået i den franske hovedstad i 2015.

Også professor Jens Hesselbjerg Christensen fra Københavns Universitet, der har været hovedforfatter på flere af IPCC's seneste rapporter, er bekymret over debatten.

- Nogle forskere er lidt for hurtige til at lægge to og to sammen i forhold til, hvad der kan sandsynliggøres ifølge forskningen. Men det er vigtigt at få forholdene med, siger han.

Professor Katherine Richardson, der også er fra Københavns Universitet, og som var med til at skrive analysen om højere vandstand, mener ikke, at hun har skabt et skræmmebillede.

- Vi har ikke forsøgt at fremstille det som dommedag, men har på en fair og sober måde fortalt, hvad vi ser, når vi tager alle faktorer med, siger hun til Jyllands-Posten.

- Vi siger, at der er risiko for at sætte en kædereaktion i gang, og at vi i givet fald måske ikke kan stoppe det.