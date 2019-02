En forskergruppe præsenterer krigsudredningen, der skal redegøre for Danmarks deltagelse i tre krige.

Beslutningerne om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak er sket ad uformelle kanaler.

Sådan lyder det fra forsker Rasmus Mariager i den længe ventede udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak, som er offentliggjort tirsdag.

- Skiftende regeringer har en minimalistisk informationsstrategi over for Udenrigspolitisk Nævn i Folketinget, som inddrages meget sent i processen, siger Rasmus Mariager.

- Typisk efter at man faktisk har sagt til sine alliancepartnere, hvad man påtænker at levere af bidrag.

Udredningen, som præsenteres på Københavns Universitet, skal give et billede af, hvilket grundlag beslutningerne om at gå i krig blev truffet på.

Derudover skal forskerne også gøre danskerne klogere på, hvilke betydende oplysninger, der blev videregivet til Folketinget i forbindelse med behandlingen af forslagene.

Forskerne har arbejdet de seneste år på udredningen, og den skal modsat en kommission ikke placere et juridisk ansvar.