Formodet ulveangreb i Vestjylland kan være største hidtil

Omkring 25 får er onsdag døde efter det, der med overvejende sandsynlighed var et ulveangreb ved Sandfær Plantage nær Holstebro i Vestjylland.

Det oplyser fåreavler Jørgen Blazejevicz i en pressemeddelelse, hvilket Miljøstyrelsen bekræfter.

Dna-prøver skal nu med sikkerhed fastslå, om der var tale om en ulv.

- Hvis der er tale om et ulveangreb, er det det største angreb, der har været i Danmark, siger naturplanlægger i Miljøstyrelsen Lasse Jensen.

- En af Naturstyrelsens ulvekonsulenter har været ude og tilse angrebet, og vi kan i hvert fald konstatere, at der har været et angreb. Der er taget en række DNA-prøver, som bliver sendt til analyse for at fastslå, om der var tale om et ulveangreb

Sidste år var en ulv på spil i området, da 21 får i begyndelsen af februar blev dræbt hos Storålam i Holstebro.

Fåreavleren giver i en meddelelse udtryk for, at onsdagens angreb minder meget om angrebet sidste år.

16 får blev fundet døde onsdag, og ni får blev aflivet efter bidskader, oplyser fåreavleren.

- Bidskaderne er voldsomme, og i nogle tilfælde er halsen helt knust. Der er ikke ædt af fårene, så det giver slet ingen mening, siger Jørgen Blazejewicz i en pressemeddelelse.

Hos Miljøstyrelsen oplyser mener man, at fårenes indhegning ikke har været i ordentlig stand.

- Fårene er - så vidt jeg er orienteret - blevet sat ud for meget få dage siden i et hegn, som ikke er blevet vedligeholdt ordentligt. Dermed har der været forholdsvist let adgang for det eller de dyr, som altså muligvis er ulve, siger naturplanlægger Lasse Jensen.

- I helt samme område har der den sidste måned gået får i tre andre indhegninger, uden at det har ført til angreb. Disse indhegninger er blevet vedligeholdt løbende. Det viser, hvor vigtigt det er, at hegnene fungerer.

Fåreavler Peter Helén udtaler til Jydske Vestkysten, at nogen havde klippet hul i indhegningen.

I 2018 blev der dokumenteret i alt 28 ulveangreb på husdyr i Danmark.

Angrebet ved Storålam sidste år var det hidtil største af slagsen.

Naturplanlægger Lasse Jensen fortæller, at især i forårsmånederne er husdyr udsat for ulveangreb, da ulvene har svært at finde byttedyr i naturen.