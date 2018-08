Formodet kilde til lækage truer minister med flere lækager

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) har modtaget, hvad han selv kalder en trussel:

Fyr din departementschef eller forbered dig på nye lækager.

Sådan lyder det i en mail fra en anonym formodet ministeriemedarbejder, der angiveligt har stået bag flere lækager i ministeriet.

Det skriver Jyllands-Posten.

To gange i løbet af det seneste halve år har Økonomi- og Indenrigsministeriet været ramt af opsigtsvækkende lækagesager.

I maj offentliggjorde Politiken en skjult lydoptagelse fra et morgenmøde i ministeriet, hvor departementschef Sophus Garfiel taler om offentlighedsloven. Ifølge kritikere opfordrer han indirekte ministeriets medarbejdere til at omgå loven.

I juli endte en ny lækage på flere avisforsider, hvor afsenderen mente, at ministeren havde brugt sine embedsmænd til at lave partipolitisk arbejde i strid med reglerne.

Torsdag var ministeren i samråd om sagen. Her afviste han alle anklager om regelbrud. Han meddelte samtidig, at han har modtaget en anonym mail, hvor afsenderen skriver, at lækagerne først stopper, når ministeren fyrer Sophus Garfiel.

I mailen, der er sendt til ministerens særlige rådgiver, står der:

- Når I stopper med at stå og tilbede Sophus Garfiel, stopper lækkerne.

Ifølge ministeren er mailen udtryk for en "systematisk og anonym chikane", der har ramt ministeriet de seneste måneder.

- Jeg har modtaget en henvendelse, som jeg nærmest må opfatte som en form for trussel, sagde ministeren på samrådet.

Hos fagforbundet Djøf, der organiserer mange af Slotsholmens embedsfolk, har formanden for de offentligt ansatte, Sara Vergo, forståelse for, at embedsmænd kan være »frustrerede, hvis de mener, at de bliver bedt om at lave partipolitik«.

Men truslen om lækager mod ministeriet ikke er i orden, mener hun.

- Det er rigtig uheldigt, at der er medarbejdere, som angiveligt er så trætte af deres chef, at de bruger denne type metoder. Jeg synes ikke, at det er en ordentlig måde at gøre tingene på, siger hun til Jyllands-Posten.