Formand: DF ligger for lavt i målingerne til at gå i regering

DF skal have mindst 17 procent af stemmerne ved valget til Folketinget for at gå i regering, siger formand.

Hvis Dansk Folkeparti efter det kommende valg skal gå i regering, kræver det en større portion stemmer, end meningsmålingerne i øjeblikket giver partiet.

17 procent af danskerne skal sætte kryds ved partiet mod de cirka 15 procent, som meningsmålingerne indikerer i øjeblikket.

Det siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, til DR.

- Vi skal op og have et rygstød af danskerne for at kunne gå i regering. Det er jo ikke et mål i sig selv for os at komme i regering.

- Skal vi i regering efter et valg, så skal det være, fordi vi har danskernes opbakning, og der skal vi op omkring de 17 procent, siger han til DR.

Han luftede for første gang tankerne om at gå i regering efter næste folketingsvalg i juni 2016.

På daværende tidspunkt var meldingen, at det ville kræve nogenlunde samme vælgeropbakning som ved valget i 2015.

Dengang fik Dansk Folkeparti 21,1 procent af stemmerne. Det var det bedste valg nogensinde.

Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af en stribe meningsmålinger, giver Dansk Folkeparti 15,5 procent af stemmerne.

Hvis målingerne holder, står DF dermed til at miste omtrent hver fjerde vælger.

Kristian Thulesen Dahl vurderer, at Dansk Folkeparti på det seneste er faldet i målingerne som følge af drøftelserne om regeringens sundhedsudspil.

DF-formanden tror, at mange danskere oplever, at de planlagte nedlæggelser af regionsrådene vil føre til en øget centralisering.

Kristian Thulesen Dahl vurderer, at rød blok har vundet den retoriske kamp i den diskussion.

Det er, på trods af at reformen ifølge hans vurdering vil føre til decentralisering.