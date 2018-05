Forlystelsespark beskyldt for racisme: Hottentot Karrusellen hedder nu Abekatten

2015 var en hed sommer for forlystelsesparken Djurs Sommerland. Ikke så meget på grund af vejret, men mere den kritik og debat som rejste sig på grund af parkens forlystelse "Hottentot Karrusellen".

Karrusellen, der sammen med forlystelsen "Kannibal Gryderne", var en del af Afrikaland og havde været det i 20 år uden at nogen tilsyneladende havde løftet et øjenbryn.

Lige indtil formand for "African Empowerment Center Denmark" Josef W. Nielsen mente, at nogle af parkens forlystelser havde racistiske undertoner. "Everyday Racism Project DK" var enig med ham, og de to begyndte en underskriftsindsamling, som havde til formål at tvinge Djurs Sommerland til at skrotte forlystelserne.

- Vi vil stærkt opfordre jer til at genoverveje jeres tema-by "Afrikaland", da den indebærer ekstremt daterede og racistiske karikaturer af afrikanske stammefolk og stereotyper, skrev Everyday Racism Project DK til Djurs Sommerland.

I brevet stod der videre:

- Jeres "kannibalgryde-forlystelse" tilføjer et oversimplificeret billede af, at afrikanere er uciviliserede og primitive. Endnu mere problematisk er jeres "Hottentot Karrusel", som bruger et fremmedgørende skældsord om et ægte stammefolk, Khoikoi folket, og fremstiller dem med en racistiske karikatur.