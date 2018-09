Forligspartier er klar til at diskutere kortere skoledag

Det er kun mindre justeringer, regeringen foreslår tirsdag, vurderer S, der er klar til at forhandle.

Skoleelever skal kunne læse, skrive og regne, når de forlader skolen. Og for at nå det, er trivsel afgørende.

Med det udgangspunkt møder Socialdemokratiet gerne op til forhandlinger med regeringen, der tirsdag har foreslået en stribe ændringer af den fire år gamle folkeskolereform.

Det oplyser Mattias Tesfaye (S), der udtaler sig på partiets vegne, fordi undervisningsordfører Annette Lind (S) er bortrejst.

- Vi har ikke noget religiøst forhold til, præcis hvor lang skoledagen skal være, siger Tesfaye.

- Vi vil være optaget af, om vi kan styrke fagligheden uden at sænke trivslen og samtidig se på, hvor lang skoledagen er.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) siger selv, at der ikke er tale om et opgør med den fire år gamle skolereform. Hun betegner sine forslag til ændringer som justeringer, og den udlægning er Tesfaye enig i.

- De foreslår, at skoledage bliver 20 minutter kortere og har nogle idéer til, hvordan man kan reducere brugen af vikarer. Det deltager vi meget gerne i en diskussion af, siger han.

Også Dansk Folkeparti er klar til at forhandle. Undervisningsordfører Alex Ahrentzen har ikke kommentarer til det konkrete indhold i regeringens udspil.

Men han siger til TV2 News, at Dansk Folkeparti overordnet set er parate til at diskutere en justering af folkeskolereformen.

Ifølge DF-ordføreren har der været gennemført så mange evalueringer af reformen, at man ikke behøver at vente med at ændre på folkeskolereformen.

SF er også med på at se på skoledagens længde. Men partiet er uenig i, at de sparede ressourcer skal gå til flere naturfagstimer, sådan som regeringen foreslår.

- De timer, man sparer, bør bruges på at sikre, at der er flere timer med to voksne i klasserne, siger undervisningsordfører Jacob Mark i en skriftlig kommentar.